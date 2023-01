Pierre Déléage, Traité des mondes factices

Vous est-il arrivé de douter de la réalité du monde autour de vous ? Avez-vous déjà été hanté par certains indices troublants, par une sensation d’hallucination généralisée, par une impression tenace de mystification ? N’avez-vous jamais pensé que votre vie entière n’était qu’illusion, contrefaçon et même imposture ? Peut-être aviez-vous raison : il faudrait alors vous résoudre à vivre dans un monde factice. De Gabriel Tarde à Maurice Renard, de H. G. Wells à Philip K. Dick, David Cronenberg ou Ted Chiang, une riche lignée d’écrivains et de cinéastes a été obsédée par ce sentiment diffus d’irréalité. Ils ont, dans leurs récits, imaginé puis fait l’expérience d’une multitude de mondes faux, dans lesquels on croise, avec jubilation et inquiétude, des humains réduits à l’état de cobayes par des extraterrestres, des scientifiques fabriquant des simulacres d’univers ou des dieux défaillants infiltrant la psyché malade de leurs fidèles. En inventant ces mondes factices, souvent effrayants, toujours fantasques, écrivains et cinéastes sont devenus philosophes, et plus précisément métaphysiciens. Ils nous ont révélé un abîme sous nos rassurantes certitudes : une manière étrange et nouvelle de voir, de sentir et de penser le monde.

Sommaire

Ouverture

Pour en finir avec l’apocalypse

L’épreuve du cobaye

Terre introvertie

Les écorchés

L’autrement

Les échappées

Mille stigmates

La confection des mondes

Esquisse de cosmogénèse artificielle

Clôture

Lire un extrait du texte sur le site de la maison d'édition...