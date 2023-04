"Disparu le Paris médiéval, ses ruelles et sa beauté. Volatilisé le Paris des bandes de gosses dévalant les rues. Évanoui le Paris des Halles, du petit peuple haut en couleur. Fini le Paris de la nuit, des ombres et des lieux interlopes. Condamné le Paris des bistrots et de la chaleur humaine. Fichu le Paris des artistes et de la bohème. Tué le Paris où chaque quartier est un monde. Perdu le Paris que tant d’auteurs ont chéri…" À l'enseigne du "Paris perdu", la nouvelle collection des éditions de l'Échappée revendique la permanence de la nostalgie. À raison de deux ou trois titres par an, elle veut inviter à (re)découvrir les romans et à travers eux les quartiers du Paris d'antan. Paraissent en ce mois d'avril Les Plaisirs de la rue d'André Warnod préfacé par Jeanine Warnod et La Zone verte d'Eugène Dabit présenté par Édouard Jacquemoud. Viendront après l'été : Rue du Havre de Paul Guimard Paname de Francis Carco Rue des prairies de René Lefèvre Fréhel de Nicole et Alexandre Lacombe Choses et gens des Halles de Charles Fegdal Le Vin blanc de la Villette de Jules Romains Dictionnaire géographique des brasseries parisiennes de l'avant-sièce (1870-1914). Et autres lieux d'agapes et de libations de Gilles Picq...