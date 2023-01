Elisée Reclus, Libre nature

Edition établie et introduite par Alexandre Chollier

Pour se connaître il faut d’abord connaître la nature. Libre nature, recueil de textes écrits entre 1857 et 1905 par Elisée Reclus, rappelle ce fait fondamental d’appartenance organique : l’être humain n’est ni au-dessus, ni à-part, de la nature. Il en fait partie – avec juste un surcroît de conscience.

Dans ces courts textes (des essais, mais aussi des correspondances et des observations de ses nombreux voyages), le géographe libertaire et précurseur de l’écologie politique aborde les thématiques de l’être humain en lien avec son milieu naturel. Avec quelques questions très actuelles comme le végétarisme, la religion et la morale, l’habitat ou la vie animale. Opposé autant aux dominations qu’aux soumissions aux lois naturelles, Reclus nous parle de reconnaissance et d’inclusion, de droits comme de devoirs : «Le vaste monde nous appartient, et nous appartenons au monde.» La nature devient, à travers les yeux du géographe, un monde en soi. Un vis-à-vis essentiel pour enrichir notre pensée.

—

