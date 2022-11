Jean-David Jumeau-Lafond, Martine de Béhague. Une esthète à la Belle Époque

Flamboyante mais secrète, Martine de Béhague (1870-1939) est l’une des personnalités les plus intrigantes de son temps. Durant cinquante ans, cette amie des poètes, des musiciens et des artistes sillonne les océans sur son yacht Le Nirvana et acquiert les plus beaux objets, livres, œuvres d’art de tous les temps et de toutes les cultures. Simple collectionneuse ? Non, mais une âme en quête de perfection et d’idéal à travers la beauté du monde.

