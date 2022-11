Mélanie Davoust, Petites histoires de grands écrivains. 200 ans d'anecdotes littéraires

Saviez-vous que Proust était un amateur de bordels ? Que Michaux collectionnait les lettres de refus ? Que Colette avait ouvert un institut de beauté avec des cosmétiques qu’elle fabriquait elle-même ?

« À l’aide de trois anecdotes, on peut faire le portrait d’un homme »,écrivait Nietzsche. Loin d’être insignifiantes, ces petites histoires, drôles ou émouvantes, révèlent le vrai visage des écrivains français. Faits divers, situations cocasses ou phrases assassines : ces pages rassemblent les plus belles anecdotes et font redécouvrir deux cents ans d’histoire littéraire dans l’intimité des plus grands.

Feuilleter le livre…