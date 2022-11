Alexandra Kollontaï, L'Amour libre, trad. Arthur Hugonnot

« Ce qui vous étonne le plus, c’est que je fasse l’amour avec des hommes simplement parce qu’ils me plaisent, sans attendre de tomber amoureuse ? Mais voyez-vous, pour ‘‘tomber amoureuse’’, il faut des loisirs ; j’ai lu beaucoup de romans et je sais ce que cela prend de temps et de force que d’être amoureuse. Moi, je n’en ai pas le temps. »

Au lendemain de la révolution d’Octobre, les héroïnes d’Alexandra Kollontaï sont pleinement engagées dans la refonte de la société russe, tout en poursuivant leur propre destin. Les nouvelles réunies dans ce recueil nous laissent apercevoir les joies et les affres de ces «femmes nouvelles», que l’écrivaine révolutionnaire et féministe a tant appelées de ses vœux. Kollontaï, dans ses écrits politiques, a affirmé la nécessité de l’émancipation des femmes et de la transformation des rapports amoureux. Dans ses fictions, elle rappelle avec subtilité et sans dogmatisme que les chemins de la révolution intime ne suivent pas toujours ceux des convictions et des utopies.

Préface : Sophie Cœuré

Traduction : Arthur Hugonnot