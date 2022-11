Thibaut Julian, Un théâtre pour la nation. L'histoire en scène (1765-1806)

À la fin du XVIIIe siècle, la France traverse une succession de bouleversements majeurs, du crépuscule de la monarchie absolue à l’Empire de Napoléon. Le théâtre connaît une vitalité sans précédent que traduit le renouveau des thèmes, des genres et des spectacles. Dans le sillage de Voltaire et de Belloy, de nombreux auteurs sensibles à l’essor du patriotisme s’emparent de l’histoire de France ou de l’actualité, faisant de la scène un mémorial et un tribunal du passé qui réfléchit le temps présent.



Ce « théâtre national » est conçu comme un dispositif moral et civique, mais l’idéal d’un peuple uni se heurte aux représentations de figures antagonistes, monarchiques ou révolutionnaires, selon des idéologies en constante évolution. Médiatisant les tensions de la société, le théâtre national exprime de puissantes émotions collectives oscillant entre l’admiration et l’attendrissement, la ferveur et le rire, mais aussi la déploration et l’horreur face aux blessures du passé.



En étudiant plus de 250 pièces et leur réception grâce aux comptes rendus des périodiques, Thibaut Julian offre à tous les passionnés un ouvrage de référence sur l’histoire du théâtre et des représentations au temps des Lumières et de la Révolution française.

Thibaut Julian est maître de conférences en littérature et civilisation française du XVIIIe siècle à l’Université Lumière Lyon 2 et membre de l’Institut d’histoire des représentations et des idées dans les modernités (IHRIM). Il a dirigé avec Vincenzo De Santis Fièvre et vie du théâtre sous la Révolution française et l’Empire (Classiques Garnier, 2019).

TABLE DES MATIERES

Introduction..............................................................................................5



Une renaissance du théâtre historique.....................................................8



L’archipel du « théâtre national ».............................................................11



Enjeux historiques, politiques et mémoriels.............................................19



Un théâtre au service et à l’image de la nation...................................25



Apprendre l’histoire, du collège au théâtre..............................................27



Modèles anciens et modernes..................................................................34



Célébrer la monarchie...............................................................................40



Clairons et querelles : les éclats du patriotisme.......................................46



La nation en révolution..............................................................................54



L’histoire mise en pièces........................................................................63



Vraisemblance et vérité.............................................................................65



Histoire et fantaisies..................................................................................70



Posture érudite..........................................................................................72



Témoignage authentique..........................................................................78



Déconstruction critique............................................................................81



Flottement légendaire...............................................................................86



Hybridations génériques et formelles.......................................................95



« Les trophées de nos ancêtres »........................................................105



À la recherche des origines perdues.......................................................106



« Des chevaliers français tel est le caractère ».......................................112



Rois faibles et tyrans mis à nu.................................................................118



Héroïnes nationales.................................................................................128



Le style troubadour : du tableau à la scène, de la scène au tableau.....134



La révolution spectaculaire ou l’ère de Talma.........................................143



L’histoire au présent.............................................................................153



Naissance du « fait historique ».............................................................154



De la parodie au pamphlet : iconoclasme et charivari...........................163



Le public acteur ou l’illusion des allusions.............................................169



Une série : Henri IV et la censure...........................................................176



Les annales et la Révolution...................................................................186



Cahier iconographique

Biodrames et apothéoses :

ombres et lumières de la commémoration.........................................193



La scène des célébrations nationales.....................................................194



La Révolution et le travail du deuil..........................................................199



La mémoire des oeuvres : échos iconiques, littéraires et musicaux......206



Les plaisirs du portrait incarné.................................................................211



Mémorial et tribunal des Lumières...........................................................217



Les émotions politiques au prisme du théâtre....................................227



Les « charmes » contrastés de l’admiration...........................................229



Enthousiasme et vertu : la théâtralisation épique de la Révolution.........236



Indignation : condamnation et réhabilitation mémorielle.........................243



Terreur et horreur : théâtre national et traumatismes..............................248



Déploration et ressentiment : le martyrologe royaliste............................257



Espérance et pardon : poétique et utopie de la concorde.......................263



Conclusion...............................................................................................271



Bibliographie............................................................................................283



Corpus dramatique...................................................................................283



Autres sources..........................................................................................297



Bibliographie critique................................................................................302



Index des noms.......................................................................................323



Index des oeuvres...................................................................................331



Remerciements.......................................................................................337