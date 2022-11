Jean-Pierre Claris de Florian, Fables

Deuxième édition.

Les fabulistes du XVIIIe siècle, qui furent en leur temps innombrables, sont bien oubliés aujourd'hui... Ils rivalisèrent pourtant de talent et d'ingéniosité pour se faire une place dans l'ombre intimidante de La Fontaine. Parmi ces émules, Jean-Pierre Claris de Florian conserva longtemps, dans la vulgate de l'histoire littéraire et dans l'usage scolaire, un rang enviable et mérité de second après le maître de la fable, pour son recueil paru en pleine période révolutionnaire et immédiatement appelé à un succès éditorial considérable, qui se prolongea jusqu'à la fin de la Troisième République.



La présente édition entend mettre à la disposition du lecteur moderne, dans des conditions qui en facilitent l'approche (présentation de l'écrivain et de son œuvre, établissement rigoureux du texte accompagné, le cas échéant, de ses sources dans les littératures antiques ou étrangères, annotation précise), les Fables complètes de ce poète languedocien né il y a deux cent-cinquante ans.



Table des matières



Avertissement



Introduction



Esquisse biographique



Florian et ses Fables



Éditer les Fables de Florian



Notes sur la présente édition



De la fable



Fables



Fables inédites



Table alphabétique des fables



Table des sources citées