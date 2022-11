Friedrich Melchior Grimm, Denis Diderot, Correspondance littéraire (1766)

La Correspondance littéraire de Friedrich Melchior Grimm est une source fondamentale pour l'étude des Lumières françaises et de leur propagation en Europe.



Cette édition critique, sous forme électronique et sur papier, comporte les deux éléments de la revue: d'une part, le texte de Grimm et celui de ses collaborateurs; d'autre part, le texte des écrits insérés dans les livraisons de la Correspondance littéraire et qui en font partie intégrante. Dans un premier temps, elle couvre la période qui va de 1753 à 1773, année du départ de Grimm et de la mise en place de son successeur, Jacques-Henri Meister.



Elle remplace l'édition de Tourneux (1877-1882) dont les lacunes et insuffisances sont connues de tous. Elle tient compte de tous les manuscrits et les variantes fournies par les différentes sources sont publiées. Le texte est accompagné d'une annotation visant à identifier les ouvrages, personnes et événements mentionnés par Grimm. Elle met aussi en lumière ses rapports avec la presse de l'époque.



Chaque année comporte une introduction succincte portant sur: les activités de Grimm – voyages, rencontres, contacts nouveaux; le contexte littéraire et politique – publications, controverses, événements; les abonnés (surtout les nouveaux), les copistes, les manuscrits. Chaque volume se termine par un index des titres d'ouvrages antérieurs à 1800 mentionnés par Grimm ou par l'éditeur ainsi qu'un index des noms de personnes et institutions. Le dernier volume de l'édition comportera des index cumulatifs.



Nous souhaitons que cette édition suscite de nouvelles vocations de chercheurs, qu'elle puisse faciliter ou encourager de nouveaux travaux dans les divers domaines auxquels elle tient, l'histoire de la presse, de la littérature, des beaux-arts, et plus largement l'histoire des transferts culturels.



L'édition comportera une vingtaine de volumes.

Table des matières



Remerciements



Abréviations et sigles



Introduction



I. Grimm en 1766



II. L'année 1766



– 1. Contexte politique



– 2. Contexte international



– 3. Actualité littéraire



– 4. Beaux-arts



III. La Correspondance littéraire et la presse



IV. La diffusion de la Correspondance littéraire



– 1. Abonnés



– 2. Collaborateurs



– 3. Copistes



– 4. Datation des livraisons et regularité des envois



V. Principes d'édition



Correspondance littéraire 1766



Appendices



Index des titres



Index des incipit des pièces en vers



Index général