Louis Aragon, Les Adieux et autres poèmes

Préface d'Olivier Barbarant

Dernier recueil publié du vivant d’Aragon, en 1979, Les Adieux et autres poèmes est sans doute l’un des plus beaux de son œuvre poétique et l’un des plus émouvants : adieux à Elsa disparue, adieux à la vie et au monde, son histoire tourmentée traversée de beautés irréductibles, salut à la poésie à travers un poignant hommage à Hölderlin, salut enfin aux grands peintres compagnons de voyage, Chagall, Picasso, Paul Klee et André Masson. Le chant d’Aragon est ici au plus haut de son lyrisme blessé. Loin de nous la poésie d’Aragon ? Non, jamais plus proche assurément que dans ces vers d’intime douleur où le chant justement jamais ne renonce.

