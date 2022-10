Blaise Cendrars, Aujourd'hui

Préface et notes de Claude Leroy.

« La modernité a tout remis en question.

Notre époque, avec ses besoins de précision, de vitesse, d’énergie, de fragmentation de temps, de diffusion dans l’espace, bouleverse non seulement l’aspect du paysage contemporain, mais encore, en exigeant de l’individu de la volonté, de la virtuosité, de la technique, elle bouleverse aussi sa sensibilité, son émotion, sa façon d’être, de penser, d’agir, tout son langage, bref, la vie.

Cette transformation profonde de l’homme d’aujourd’hui ne peut pas s’accomplir sans un ébranlement général de la conscience et un détraquement intime des sens et du cœur : autant de causes, de réactions, de réflexes qui sont le drame, la joie, l’orgueil, le désespoir, la passion de notre génération écorchée et comme à vif. »



Aujourd’hui est à Blaise Cendrars ce que le Manifeste du surréalismeest à André Breton, une profession de foi, un art poétique et une proclamation à la face du monde entier.

