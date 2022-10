Edmond et Jules de Goncourt, Venise la nuit: rêve - Venezia di notte: sogno

Le texte, écrit lors du voyage des Goncourt en Italie, est dédié à la ville de Venise, vue comme dans un rêve. Celui sur Venise est le seul chapitre qui a survécu jusqu'à nos jours d'un projet original des frères Goncourt pour un livre intitulé L'Italie la nuit.



Le conte est très peu connu et c'est l'une des premières tentatives des frères Goncourt en littérature. De façon surprenante la narration est loin des épreuves naturalistes comme Germinie Lacerteux ou La fille Elisa et celle-là se rapproche plutôt du surréalisme.



Le livre est en version italienne et française, avec plus de 60 notes au texte.



