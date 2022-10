Sara Grünhagen, José Saramago et son atelier d'écriture.

Vient de paraître :

L’écrivain portugais José Saramago (1922-2010) est célèbre pour son œuvre romanesque vaste et complexe qui lui a valu le prix Nobel de littérature en 1998. Certains de ses romans se distinguent par la manière dont ils revisitent des récits et canons variés : tel est le cas de L’année de la mort de Ricardo Reis (1984) et de L’Évangile selon Jésus-Christ (1991) qui comptent parmi les plus significatifs de l’auteur et qui sont analysés en détail dans cet essai. Il s’agit d’entrer dans l’atelier d’écriture de Saramago pour étudier la façon dont ses livres se construisent à partir d’autres créations, en s’appropriant des textes et des personnages, ainsi que des stratégies et des modes de représentation de différentes traditions et de divers médias, allant de la presse au texte biblique, du cinéma à la peinture, entre autres. Les stratégies narratives analysées dans ces deux ouvrages sont propres à Saramago et se retrouvent dans l’ensemble de son œuvre, nous permettant ainsi de comprendre ce qui constitue sa signature littéraire. Si l’écriture de José Saramago témoigne d’un moment de l’histoire et de la littérature portugaises, son œuvre attire aussi l’attention parce qu’elle s’inscrit dans une conversation critique et littéraire continue, qui ne commence ni ne se termine avec lui, pas plus qu’elle ne se referme sur elle-même.

Sara Grünhagen est docteure en littérature portugaise de l’Université Sorbonne Nouvelle, en cotutelle avec l’Université de Coimbra. Traductrice, auteure de plusieurs articles portant sur la littérature lusophone, elle a aussi coédité l’ouvrage Characters and Figures: Conceptual and Critical Approaches (2021). Elle enseigne actuellement à l’Université Sorbonne Nouvelle.

Table des matières

Introduction