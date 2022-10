Jean-Marc Moura. La Littérature des lointains. Histoire de l'exotisme européen au XXe siècle (rééd.)

De nouveau disponible :



Au XXe siècle, la fiction exotique européenne aura connu un épanouissement et des transformations remarquables. Pourtant, s’il existe de bonnes études sur les diverses littératures nationales, aucun ouvrage n’a jusqu’ici tenté une réflexion d’ensemble sur les usages littéraires que l’Europe a pu faire des mondes lointains. Ce livre voudrait établir quelques cadres solides pour l’analyse d’une notion aussi confuse, et parfois suspectée, que l’exotisme. Perspective historique, reliant les formes exotiques à l’histoire culturelle, perspective thématique, s’intéressant aux rencontres du roman et de l’expansion outre-mer, et perspective concentrée sur l’imaginaire exotique viennent ici se compléter pour déterminer les structures et les images essentielles d’une géographie symbolique européenne.



En un peu plus d’un siècle, l’Europe, dans ses relations aux autres cultures, est passée de l’apogée de l’impérialisme colonial à une décolonisation quasi-complète selon une mutation si profonde qu’elle paraissait inimaginable aux contemporains d’un Pierre Loti ou d’un Rudyard Kipling. De tels bouleversements n’ont pas simplement déterminé l’apparition d’un nouvel exotisme qui succéderait aux anciennes lettres coloniales, ils ont nourri des évolutions narratives longues et complexes rencontrant des transformations tant socio-culturelles que formelles dont l’invention achève de se produire sous nos yeux. L’examen des œuvres importantes de ce courant littéraire est ici proposé, selon une démarche constituant à la fois un parcours critique dans la littérature exotique d’un siècle qui s’achève et une réflexion sur le regard porté par l’Europe sur les autres civilisations.

Jean-Marc Moura est professeur de littératures francophones et de littérature comparée à l’Université Paris Nanterre et membre de l’Institut Universitaire de France.

Table des matières

Introduction