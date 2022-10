Yves Winkin, D'Erving à Goffman

Accompagné d’un cahier hors-texte de clichés d’Erving Goffman.

Erving Goffman est un des sociologues les plus marquants du XXe siècle. Spécialiste des interactions humaines, il a connu une carrière fulgurante, influençant nombre de ses contemporains et ayant une descendance intellectuelle d’envergure. Il a particulièrement marqué le monde universitaire français à la faveur de la publication de plusieurs de ses textes par Pierre Bourdieu. Cependant, chose étonnante, on ne connaît rien ou presque de lui et aucun biographe ne s’était encore penché sur sa vie.

Yves Winkin a bien connu Erving Goffman lors de ses années d’études aux États-Unis. Il a fouillé dans des années d’archives, de notes, de comptes-rendus d’entretiens pour façonner cet ouvrage écrit au long court dans un style jubilatoire. Avec distance critique et humour, il analyse dans le même temps son travail de biographe pour donner ici une magistrale leçon de biographie.

