A. Avram, Le Pont-Euxin antique. Histoire, épigraphie, archéologie

Alexandru Avram, Le Pont-Euxin antique. Histoire, épigraphie, archéologie

Professeur d’histoire grecque à l’université du Maine et directeur des fouilles d’Istros, au bord de la mer Noire, Alexandru Avram (1956-2021) avait réuni vingt-quatre articles consacrés aux antiquités du Pont-Euxin, publiés durant le dernier quart de siècle. Cet échantillon d’une œuvre foisonnante illustre les différents domaines fréquentés et l’évolution de sa pensée, en particulier les progrès et les nuances stimulés par de nouveaux documents épigraphiques. Tour à tour, ce recueil traite du monde pontique des cités à l’époque de la colonisation et de ses phases successives, des confrontations des grands pouvoirs autour de l’espace pontique (les Perses, les rois hellénistiques, les Romains), des sociétés pontiques et de leur histoire religieuse (défense des cités, apports des timbres amphoriques, commerce et emploi d’esclaves, cultes et traditions mythologiques), du statut juridique des cités grecques de la mer Noire sous la domination romaine et de leurs liens économiques et culturels avec l’Asie Mineure.

Associant l’archéologie, l’épigraphie et l’interprétation historique, les études rassemblées ici et enrichies de nombreux compléments constituent la meilleure introduction aux antiquités de la mer Noire.

Sommaire

Avant-propos

Liste des travaux scientifiques d’Alexandru Avram

EN GUISE D'INTRODUCTION : LE MONDE PONTIQUE DES CITÉS

Les cités grecques de la côte ouest du Pont-Euxin

Le rôle des époikoi dans la colonisation grecque en mer Noire. Quelques études de cas

I. Du milieu du VIIe siècle au deuxième quart du VIe siècle

II. Une « migration de la peur » vers le milieu du VIe siècle ?

III. La chute de Milet (494) a-t-elle entraîné de nouvelles vagues de colons en mer Noire ?

IV. Colons additionnels dans le royaume du Bosphore à l’époque classique

V. Un exemple de recolonisation à la haute époque hellénistique : Nikonion

Héraclée du Pont et ses colonies pontiques. Antécédents milésiens (?) et empreinte mégarienne

AFFRONTEMENTS ENTRE LES GRANDS POUVOIRS AUTOUR DE LA MER NOIRE

Les Perses en mer Noire à l’époque de Darius Ier. Nouveaux documents et nouvelles interprétations

I. L’inscription achéménide de Phanagoria et ses enseignements

II. Date et circonstances de la conquête perse de la région du Pont septentrional

III. Données supplémentaires concernant les résultats de la campagne de 519

IV. Quand fut érigée la stèle achéménide à Phanagoria ?

Istros, la Thrace et les Perses à l’époque de Darius

I. Thèse : les données archéologiques

II. Antithèse : l’arrière-plan historique

III. Synthèse : essai d’interprétation événementielle

Antiochos II Théos, Ptolémée II Philadelphe et la mer Noire

Sur la date de la divinisation de Ptolémée II Philadelphe à Byzance

Les premiers peuples germaniques sur le bas Danube. Autour du décret SEG 52, 724

I. De la découverte à la publication : une longue histoire pleine de surprises

II. Méniskos, évergète de la cité d’Istros

III. Les Scires sur le bas Danube à la fin du IIIe siècle et la date du décret en l’honneur de Méniskos

IV. Istros et les Scires

Sur la date du traité entre Pharnace et Chersonèse Taurique

I. Pourquoi le traité ne peut-il pas dater de 155 ?

II. Quelle ère « compte le roi Pharnace » ?

III. Quelle place pour Rome en 179 ?

Les cités grecques du Pont Gauche et les royaumes hellénistiques. Autonomie et dépendance

Sur un possible koinon des cités du Pont Gauche à l’époque hellénistique

SOCIÉTÉS ET RELIGIONS

La défense des cités en mer Noire à la basse époque hellénistique

Timbres amphoriques et épigraphie lapidaire. Astynomes et proxènes

I. Astynome de Sinope – proxène à Thermos d’Étolie

II. Astynome de Chersonèse Taurique – proxène à Callatis

III. Astynome de Chersonèse Taurique – proxène à Callatis ?

IV. Astynome de Chersonèse Taurique – proxène à Olbia du Pont

V. Astynome de Chersonèse Taurique – proxène à Delphes

VI. Astynome de Chersonèse Taurique – proxène à Delphes ?

Quelques pensées sur la mer Noire et le commerce des esclaves avant la domination romaine (vie-ier siècles av. J.-C.)

Quelle place pour l’esclavage dans les cités pontiques ?

I. Le témoignage des lettres sur plomb ou fragments céramiques (époques archaïque et classique)

II. Esclaves attestés dans les cités pontiques à la fin de l’époque classique et à l’époque hellénistique

III. Deux cas discutables : esclaves-marchandises ou dépendants ruraux ?

IV. Quelques repères pour l’esclavage domestique : threptoi et trophimoi

V. Main-d’oeuvre non servile dans le royaume du Bosphore, dans la chôra asiatique de Byzance et dans le territoire d’Héraclée du Pont

VI. Essai de conclusion

Une question d’identité dans le monde colonial. « Ethniques » et « faux ethniques » des esclaves en provenance de ou arrivés dans la région de la mer Noire

Épigraphie et histoire religieuse. Le culte de Léto dans les cités de la mer Noire

Le thiase dionysiaque de Callatis. Organisation, représentation, fonction

Tomos, le héros fondateur de Tomis

LA MER NOIRE ROMAINE

Le statut juridique des cités grecques de la côte occidentale de la mer Noire à l’époque d’Auguste

I. Introduction

II. L’intégration romaine des villes du Pont Gauche

III. Les débuts du culte impérial

IV. Conclusion

Aspects de la colonisation des Daces au sud du Danube par les Romains

Titres honorifiques dans les cités grecques des côtes occidentales et septentrionales de la mer Noire à l’époque impériale

LA MER NOIRE ET L'ASIE MINEURE

Cyzique et la mer Noire

Les Bithyniens en Thrace, en Mésie inférieure et dans le Pont à l’époque impériale

