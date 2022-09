Olivier Bétourné, L'Esprit de la révolution française

De quoi était donc fait l’esprit de la Révolution pour que plus de deux siècles après il nous éclaire encore ? Scruter l’événement pour en découvrir les ressorts mythographiques, se frayer un chemin de connaissance par-delà interprétations et idéologies, tel est le projet.

L’exploration opère en trois temps. L’enquête remonte d’abord aux sources médiévales du débat philosophique qui, au milieu du xviiie siècle, investit la souveraineté d’un nouveau principe de légitimité. Elle retrace ensuite les jeunes années des principaux acteurs du drame en vue de saisir leur personnalité profonde et de donner la mesure des bouleversements subjectifs induits par l’événement lui-même. Vient alors le moment d’aborder le grand récit, de revivre pas à pas, et au plus près des protagonistes, la construction des mythes fondateurs de la France contemporaine, fruit de cette singulière et imprévisible rencontre entre le mouvement des idées, les contradictions sociales du temps et la personnalité des acteurs.

Alors s’éclaire le mystère de l’exception française et de sa permanence, cette culture politique que le monde entier nous envie autant qu’il s’en agace. Trop française, cette culture, à l’heure de la globalisation du monde ? Trop national, l’esprit qui en émane ? L’interrogation traverse de part en part le récit.

—

Olivier Bétourné est historien et éditeur. Diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris, élève d’Albert Soboul (1914-1982) alors titulaire de la chaire d’histoire de la Révolution française à la Sorbonne, il est notamment l’auteur (avec Aglaia I. Hartig) de Penser l’histoire de la Révolution. Deux siècles de passion française (La Découverte, 1989). Il est, par ailleurs, cofondateur et président de l’Institut Histoire et Lumières de la pensée.