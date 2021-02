Trois cent trois, arts, recherches, créations, n° 164 : "De Gilles de Rais à Barbe Bleue"

Editions 303, 2021

*

96 p.

15 EUR

EAN13 : 9791093572499.

*

DESCRIPTION

Dans le pays nantais, en Vendée et en Anjou, la figure historique de Gilles de Rais et le personnage de Barbe Bleue ont longtemps été confondus. Leurs histoires, malgré des points communs, diffèrent pourtant, et rien n’indique que la vie de cruauté du puissant seigneur de Tiffauges ait inspiré à Charles Perrault l’effrayant tueur de femmes de son conte, bien plus tardif.

Au-delà de l’amalgame de leurs personnalités, Barbe Bleue et Gilles de Rais ont aussi, chacun à sa manière, durablement irrigué la culture populaire à travers de multiples représentations : si des milliers de pages ont été écrites sur Gilles de Rais, l’iconographie, la bibliographie et la filmographie consacrées à Barbe Bleue sont

surabondantes.

Ce numéro propose d’explorer la stratification des interprétations de ces deux personnages, l’un historique, l’autre imaginaire, à travers les siècles. Ouvrant à sa manière la porte d’un cabinet secret, il tente aussi de sonder le sens de la fascination et de l’horreur qu’ils ont suscitées, et celui de leur présence dans la culture la plus contemporaine.

*

SOMMAIRE

Dossier

Éditorial

Anthony Poiraudeau, écrivain

La Barbe bleue. Histoire d’un conte

Matei Cazacu, historien

Traces, reliques

Jacques Chiffoleau, historien

Rehab

Éva Prouteau, critique d’art

Plasticité du monstre

Jacques Chiffoleau

Le cinéma de Barbe bleue

Thierry Froger, plasticien

La naissance d’un personnage : Gilles de Rais

Vincent Petitjean, professeur de lettres

Barbe bleue, de l’angoisse à la désobéissance

Clotilde Leguil, psychanalyste

Le sens du poil

Éva Prouteau

Gilles de Rais, horreur et attraction du mal

Anthony Poiraudeau

Gilles de Rais, de Barbe bleue aux Mangas

Émeric Cloche, rédacteur en chef de la revue l’Indic

Carte Blanche

Artiste invitée : Marta Orzel

Montagnes magiques

Pascaline Vallée, journaliste culturelle et critique d’art

Chroniques

Échos

Thierry Froger, Jessica Pierné, Anthony Poiraudeau, Pascaline Vallée

Bande dessinée

François-Jean Goudeau, enseignant

Littérature

Alain Girard-Daudon, libraire

Patrimoine

Thierry Pelloquet, conservateur du patrimoine

Brèves

Alain Girard-Daudon, Daniel Morvan, Jessica Pierné, Gilles Bély