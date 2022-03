Du vivant de la revue Arguments (1956-1962), Adorno a prononcé, en 1958 et 1961, deux cycles de conférences en France. En amont de ces invitations, des échanges se sont noués avec les principaux acteurs de cette revue, certes marginale et éphémère, mais réunissant des figures éminentes du champ intellectuel français : Edgar Morin, Kostas Axelos, Georges Friedmann et Lucien Goldmann, notamment. Ils ont développé ensemble un discours à la croisée de la sociologie de la culture, de la philosophie politique et du fragment moral.

À l'instar de la constellation dialogique créée autour de la revue Arguments, cet essai s'est lui-même pensé comme une constellation. En proposant un montage de moments constitutifs de l'échange entre Adorno et les intellectuels français, il suggère un rapprochement de plusieurs types de productions, allant de l'expérimentation littéraire à la spéculation philosophique, en passant par l'échange épistolaire, la critique sociale, l'analyse musicologique et l'intervention publique.

Parmi ses innombrables intérêts pour la tradition française, Adorno a porté son regard sur les œuvres de Sade, de Balzac, de Maupassant, de Flaubert, de Proust et de Beckett - avec lequel il a correspondu - et a puisé dans cette tradition pour alimenter une critique radicale de la culture et des formes de vie en régime industriel, productiviste et consumériste. C'est à l'élaboration progressive de cette critique qu'est consacré le présent ouvrage.

avec le soutien de la Fondation universitaire de Belgique

SOMMAIRE

Naissance d'une érudition franco-allemande : Adorno avant Arguments

Pratiques du fragment dans Arguments : de la totalité pleine à la totalité fragmentée

Hybridité du discours revuiste d'Arguments : dialectique entre Ideologiekritik et Kulturkritik

Vers une critique de la technique et des formes de vie mutilées : l'hétérodoxie d'Adorno/Arguments

Conclusion. Relances critiques

Voir la table des matières & l'introduction...