Taha Hussein, Les Rêves de Shéhérazade

Depuis plus de dix siècles Shéhérazade enflamme notre imaginaire, mais sa propre voix, on ne l’avait jamais entendue. Taha Hussein, géant de la littérature égyptienne, la fait parler alors que devenue Reine ; forte et magnanime, elle soulage son mari en lui distillant des contes de sagesse. Jamais traduit en français, ce récit à tiroirs comme les Nuits nous conforte sur le rôle civilisateur de cet idéal féminin.

André Miquel nous offre en un magnifique au revoir un texte de la femme sauveuse, tandis que le grand peintre irakien Dia Azzawi complète par quinze dessins, des détails et la couverture de ce livre le portrait de cette héroïne absolue.