Site Flaubert: publications récentes, 2020.

EAN13 : 21043345.

ÉDITIONS NUMERIQUES



Édition numérique de la correspondance de Flaubert

Depuis novembre 2017, la correspondance de Flaubert est en ligne. Du moins les lettres qu’il a écrites, au nombre de 4.491. Mais il manquait les lettres reçues, la correspondance dite «passive», l’autre moitié sans laquelle rien ne correspond. Pour que la correspondance soit vraiment complète, nous ajoutons désormais les lettres reçues par Flaubert: 2.280 (une cinquantaine est à venir).

https://flaubert.univ-rouen.fr/correspondance/edition/index.php

Les principes de navigation restent les mêmes: on peut afficher par ordre chronologique, par correspondant, par lieu d’écriture et par lieu de conservation les lettres de Flaubert, les lettres à Flaubert ou toutes les lettres: il est alors possible de suivre les échanges croisés, restituant ainsi à la correspondance sa véritable dimension de dialogue.

Grand merci à toute l’équipe qui permet au public d’accéder à cet outil de lecture et de travail:

https://flaubert.univ-rouen.fr/correspondance/edition/equipe_scientifique.php



Thématisation des lettres de Flaubert

Grâce au travail de l’équipe dirigée par Danielle Girard, la thématisation de la correspondance est à présent terminée. Elle concerne 6.771lettres. L’index est consultable en cliquant sur «Thèmes des lettres»

https://flaubert.univ-rouen.fr/correspondance/edition/index.php



Sur le site Flaubert, Atsuko Ogane publie la transcription diplomatique des oeuvres de jeunesse dans le cadre de son projet subventionné par la JSPS [Société japonaise de la Promotion de la Science] du Japon.

Sont déjà en ligne:

Les Mémoires d’un fou, édition diplomatique par Atsuko Ogane

Transcription: https://flaubert.univ-rouen.fr/jet/public/outils/aff_manus.php?g=31

Présentation: https://flaubert.univ-rouen.fr//article.php?id=80

Les soirées d'étude. Art et progrès, n° 2 (1835)

https://flaubert.univ-rouen.fr/jet/public/outils/aff_manus.php?g=25

La Femme du monde (1836)

https://flaubert.univ-rouen.fr/jet/public/outils/aff_manus.php?g=27



«Guerres puniques», notes inédites par Axelle Thévot

https://flaubert.univ-rouen.fr/jet/public/outils/aff_manus.php?g=30

Ces notes ont été prises sur l’ouvrage de Victor Duruy, Histoire des romains et des peuples soumis à leur domination (Hachette, 1843-1844, 2 vol.), probablement vers 1845.



ARTICLES



Caroline Andriot-Saillant, «Flaubert fait du bruit», poème, 2018

https://flaubert.univ-rouen.fr/derives/caroline_andriot.pdf



Sophie Demoy, «La bibliothèque médicale des docteurs Flaubert, père et fils», 2019. En ligne sur le site Flaubert:

https://flaubert.univ-rouen.fr/article.php?id=73



Karl Feltgen, «Delphine Couturier, modèle supposé de Madame Bovary, a-t-elle été en pension à Cailly?», d’après une communication orale faite à Cailly le 30 septembre 2016.

Site Flaubert: https://flaubert.univ-rouen.fr//article.php?id=76



Bkhairia Hassen, «Louis Bertrand, une lecture colonialiste de Salammbô», 2019. En ligne sur le site Flaubert:

https://flaubert.univ-rouen.fr/article.php?id=75



Haruyuki Kanasaki, «Le Brahmane et le Bouddha dans La Tentation de saint Antoine» (2019), site Flaubert:

https://flaubert.univ-rouen.fr/article.php?id=77

Cette étude est la traduction remaniée d’un article publié en japonais: Haruyuki Kanasaki, «Le Brahmane et le Bouddha dans La Tentation de saint Antoine», Gallia, n°57, La Société de Langue et Littérature Françaises de l’Université d’Osaka, 2018.



François Lapèlerie, «Le chocolat froid de Gustave Flaubert ou Madame Bovary outre-manche et quelques autres sujets», site Flaubert, 2019.

https://flaubert.univ-rouen.fr/etudes/chocolat_lapelerie.pdf



À partir des traductions de Madame Bovary publiées chez Penguin Books, l’auteur étudie l’histoire des maquettes, de la typographie et des illustrations de couvertures, en particulier celles qui sont empruntées à des tableaux.



François Lapèlerie, «Les dessous de Madame Bovary», 2019. En ligne sur le site Flaubert:

https://flaubert.univ-rouen.fr/etudes/mb_lapelerie_2019.pdf

«Madame Bovary n’est pas seulement une source d’inspiration pour professeur en quête d’un sujet de dissertation ou pour psychiatre cherchant un éponyme à un syndrome féminin: le roman de Flaubert – surtout son héroïne – inspire aussi les créatrices (et parfois les créateurs) dans les domaines de la mode et de l’audiovisuel», et particulièrement au Brésil.



Philippe Rouyer, «Bouvard et Pécuchet: illustration et défense de l’Université», 2018. En ligne sur le site Flaubert:

https://flaubert.univ-rouen.fr/article.php?id=74



Norioki Sugaya, «Bouvard et Pécuchet face à la bibliothèque du praticien philosophe», 2019. En ligne sur le site Flaubert:

https://flaubert.univ-rouen.fr/article.php?id=72

Annexes

La bibliothèque d’Achille-Cléophas Flaubert, tableau comparatif:

https://flaubert.univ-rouen.fr/etudes/ACFlaubert_bibliotheque.pdf

Complément de cette bibliothèque

https://flaubert.univ-rouen.fr/etudes/ACFlaubert_bibliotheque_compl.pdf



DOCUMENTS



Pierre Gaston a redaté en 1867 la photo de Flaubert prise par Borelli, que l’on croyait de 1851. L’explication se trouve ici:

https://flaubert.univ-rouen.fr/iconographie/gf_a_primoli.php



Flaubert, lieux normands. Lieux en rapport avec la biographie et les oeuvres:

https://flaubert.univ-rouen.fr/biographie/lieux_normands.php

Document établi pour Flaubert 2021



(< Joëlle Robert)

Voyage en Orient

«Itinéraire du voyage entrepris par M. Gustave Flaubert», Revue de Rouen et de Normandie, 1850, p.52-54.

https://flaubert.univ-rouen.fr/ressources/orient_revuerouen.pdf



(< Joëlle Robert)

Sur Salammbô

«Les quatre costumes de Salammbô», L’Illustrateur des Dames et des Demoiselles, 22 février et 8 mars 1863:

https://flaubert.univ-rouen.fr/derives/sal_valentin.php



Costume porté par Mme Rimsky-Korsakoff, Le Monde illustré, 23 février 1863

https://flaubert.univ-rouen.fr/images/sal_costume_04.jpg



Le Charivari, 1er mars 1862, dessin de Cham:

— Vous arrivez joliment tard, mon bonhomme!

— C'est pas ma faute, je me suis endormi en lisant Salammbô.

https://flaubert.univ-rouen.fr/images/sal_charivari.jpg



Guy Pessiot, «Trois caricatures d’Ernest Pinard: Paul Hadol, Hippolyte Mailly et Faustin», 2019, site Flaubert

https://flaubert.univ-rouen.fr/iconographie/pinard.php