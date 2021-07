PhiN. Philologie im Netz, n°91/2021,

Paul Gévaudan, Hiltrud Lautenbach, Alexander Nebrig, Peter Schneck und Dietrich Scholler

EAN13 : 14337177.

Lire en ligne…

Inhalt:

Aufsätze

Martin Bartelmus / Sergej Rickenbacher: Fische und Fiktionen. Die Spuren der Flussbarbe in Georg Büchners Mémoire, Lenz und Woyzeck [1–17]

Fabian Hauner: Enjeux politiques de la pédagogie chez Leprince de Beaumont et Sade [18–30]

Martina Stemberger: “… le Balzac du XXIe, ce sera un auteur de série”? Klassik & Netflix: Zu Despentes’ Vernon Subutex [31–81]

Rezensionen

Lennard Bräsen: Rolf Füllmann (2021): Thomas Mann. Baden-Baden: Tectum Verlag. [82–85]

Silvan Moosmüller: Fernand Hörner (2020): Polyphonie und Audiovision. Theorie und Methode einer interdisziplinären Musikvideoanalyse. Baden-Baden: Nomos. [86–89]

Karin Peters: Hermann Doetsch / Cornelia Wild (Hg.) (2020): Im Gedränge. Figuren der Menge. Paderborn: Fink. [90–96]

Iris Roebling-Grau: Littérature et politique en Océanie (New Zealand Journal of French Studies 37 1 & 2, numéro special) 2019, hg. v. Andréas Pfersmann und Titaua Porcher. [97–99]

Zouheir Soukah: Stefan Weidner (2019): 1001 Buch. Die Literaturen des Orients. Bad Herrenalb: Edition Converso. [100–104]

Thomas Stauder: Gian Luigi Ferraris / Sylvia Martinotti / Guido Ratti (Hg.) (2019): Sulle spalle di Umberto. Testimonianze alessandrine di/su/per Umberto Eco. Alessandria: Edizioni dell’Orso. [105–113]

Joaquín Valenzuela Celis: Barbara Vinken (Hg.) (2015): Translatio Babylonis. Unsere orientalische Moderne. Paderborn: Fink. [114–124]

Forum

Nils Meier: Sozialistischer Realismus als Framing-Strategie [125–139]