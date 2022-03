En 2022, la plateforme scientifique Médias 19 (www.medias19.org), consacrée à l'étude de la culture médiatique, a procédé à une importante refonte visuelle de son contenu. Nous lançons, avec "Presse et patrimoine", le premier dossier scientifique édité au nouveau format de Médias 19.

En approfondissant des exemples de rencontre entre la presse et le patrimoine au cours du XVIIIe et du XIXe siècle, ce dossier montre qu’à travers les deux termes, ce sont deux conceptions complémentaires de l'histoire et du bien public qui interagissent l'une avec l'autre pour définir de nouveaux cadres culturels. Les auteurs explorent ainsi, entre autres, les patrimoines asssyrien, égyptien, romain ou encore gothique, à travers l'étude de documents journalistiques variés.

Médias 19 est un site scientifique en accès libre, dirigé à l'Université Laval par Guillaume Pinson et à l'Université de Montpellier 3 par Marie-Ève Thérenty.

-----------





Morgane Avellaneda, Lucien Derainne et Apolline Strèque

Introduction. Presse et patrimoine, XVIIIe - XIXe siècle



Corinne Savariau et Estelle Bertrand

Vers une conscience patrimoniale ? Le discours sur les enceintes romaines tardives dans la presse au XIXe siècle à travers l’exemple du Mans



Apolline Strèque

Les saisies patrimoniales françaises en Italie dans la presse française et italienne : 1796-1816



Clément Paradis

Des édifices de pierre aux édifices de papier : l'archéologie sous presse de Félix Thiollier



Yannick Le Pape

Ninive à la une. La redécouverte de l’Assyrie dans les journaux français et britanniques : récit, révélations et récupération



Hélène Boons

« Conversation entre plusieurs cathédrales » (1787) : le patrimoine vu par Notre-Dame de Paris dans une feuille volante de Beffroy de Reigny



Morgane Avellaneda

Le traitement du patrimoine égyptien dans la presse napoléonienne lors de la Campagne d’Égypte (1798-1801) : reconnaissance et appropriation



Stéphanie Le Maître

La valorisation numérique du patrimoine photographique de presse