L’année Baudelaire

Fondée en 1995 par Claude Pichois, L’Année Baudelaire rend compte de la recherche baudelairienne et s’ouvre aux nouvelles générations de commentateurs de Baudelaire.

Bicentenaire de Baudelaire

Baudelaire : Romantisme et modernité, par Marcel Raymond, texte présenté, établi et annoté par Julien Zanetta



Pensée de la langue et puissance de la parole, par John E. Jackson



Baudelaire, le deuil et la genèse de la poésie, par Edward K. Kaplan



L’au-delà dans Les Fleurs du Mal, par Vesna Elez



Baudelaire et le théâtre de la dualité, par Étienne Crosnier



Le Gâteau, double allégorie de la vie, par Povilas Birbilas



Le Tir et le cimetière. Un souvenir de Charles Monselet, par Jean-Michel Gouvard



Baudelaire, Rousseau et la question de la rêverie, par Jeanne Dorn



Victor Hugo, une passion de « vieillesse » de Baudelaire, par Patrick Thériault



Sur la dédicace à Maria Clemm, par Loïc Windels



Le Puget des Phares, par Claire Chagniot



Gautier et le mythe baudelairien du voyage aux Indes, par Aurélia Cervoni



Baudelaire et Gustave Moreau, par Catherine Delons



Baudelaire relu par Oscar Wilde, par Marie Kawthar Daouda



Colette, « baudelairement », par Jacques Dupont



Baudelaire, un phare pour Debussy, par Émilie de Fautereau



Sur trois poèmes attribués à Baudelaire, par Andrea Schellino



Une lettre inédite de Baudelaire enfant, par Florent Serina