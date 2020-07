L'éditeur à l'œuvre : reconsidérer l'auctorialité (fin XVe-XXIe siècle)

Actes du colloque de Bâle 11-13 octobre 2018,

organisé par Dominique Brancher, Gaëlle Burg (Université de Bâle)

et Giovanni Berjola (Université de Nancy), Université de Bâle

Plateforme Emono Universitätsbibliothek Basel, 2020.

EAN13 : 10.21255/61.48.





Qui fait le livre ? Un auteur écrit un texte et le propose à un éditeur. Ce dernier l'imprime, en fait un livre, qu'il publie. Les lecteurs se l'approprient et l'érigent en œuvre littéraire. Créer et publier apparaissent comme deux activités complémentaires mais clairement distinctes. Mais la réalité est loin d'être aussi simple : l’auteur, on le sait, se définit à la fois comme une personne, un écrivain et un personnage incarné par un nom. De la même manière, l'éditeur désigne moins une personne physique qu'une personne morale regroupant un ensemble d’intervenants et de métiers. Les notions d'instances auctoriale et éditoriale semblent ainsi plus pertinentes, puisqu'elles mettent l'accent sur des fonctions plutôt que sur des individus.

Ce recueil d'articles réunit les actes d’un colloque international qui s’est tenu à l’Université de Bâle du 11 au 13 octobre 2018 intitulé L’éditeur à l’œuvre : reconsidérer l’auctorialité. La question de l'auctorialité éditoriale, écheveau de dispositifs, de stratégies et d'enjeux divers, s'y trouve ainsi confirmée dans ses multiples déclinaisons historiques.

Publication en ligne sur la plateforme Emono de l'Universitätsbibliothek Basel

https://emono.unibas.ch/catalog/book/61

Sommaire

Avant-Propos

Dominique Brancher

Introduction

Gaëlle Burg, Giovanni Berjola

Soupçons sur les éditions posthumes (Rabelais, Montaigne)

Marie Luce Demonet

Le « labeur » du compilateur: Gilles Corrozet, auteur, éditeur, libraire

Nina Mueggler

L’éditeur et son double: Rabelais auctor en 1532

Claude La Charité, Romain Menini

Claude Cotereau, Jean Thierry, Robert Estienne, Jacques Kerver, traducteur(s), éditeur(s) et imprimeur(s) des Douze Livres de Iunius Moderatus Columella des choses rustiques (Paris, 1555)

Martine Furno

Voir sécher ce Printemps? Vie et destin d’un recueil d’Aubigné

Julien Goeury

Un cas d’édition savante: Beuchot éditeur de Voltaire sous la Restauration

Nicolas Morel

Entre l’auteur «classique» et l’Éditeur commercial, quelle place pour l’éditeur scientifique?

Quelques réflexions à partir de Flaubert

Stéphanie Dord-Crouslé

David Ferrand, Éditeur, ami et co-auteur des œuvres de Jean Auvray (1580 ?-1624)

Sandra Cureau

Voltaire Éditeur de La Henriade

Daniele Maira

Lecteurs, auteurs, éditeurs du Mercure galant: nouvelle structure éditoriale ou communauté à l’œuvre?

Anne Piéjus

Actes Sud (1978-2018): figure d’une autorité éditoriale accorte?

Corentin Boutoux

Publier aujourd’hui le Trésor des joyeuses inventions du parangon de poésies (1554-1599). De l’imprimeur-libraire à l’Éditeur numérique

Anne Réach-Ngô

Autoportraits de l’anthologiste en Protée

Maxime Cartron

L’illustré romantique ou le romantisme mis en image(s)

Marine Le Bail

Entre l’éditeur et l’auteur: la collection, lieu de collaboration, de sociabilité, de convergence esthétique. Le cas des «Prosateurs français contemporains» (1921-1939)

Maria Chiara Gnocchi

Le rôle central de l’éditeur dans la littérature destinée à la jeunesse. L’exemple de la maison Casterman (années 1920-1960)

Florian Moine

Activisme Éditorial et promotion des genres noirs. Le cas d’Aurélien Masson, directeur de la Série Noire (2005-2017)

Lucie Amir

Postface

Roger Chartier