Référence bibliographique : Revue des Sciences humaines, n° 342, avril-juin 2021: "Les réécritures de Shakespeare au XXe et XXIe siècles" (J-M. Lanteri, dir.), Presses Universitaires Du Septen-Trion, collection "Revue des Sciences humaines", 2021. EAN13 : 9782757433546.

Revue des Sciences humaines, n° 342, avril-juin 2021

Jean-Marc Lanteri (dir.),

Les réécritures de Shakespeare au XXe et XXIe siècles

Presses Universitaires du Septentrion, 2021

EAN: 978-2757433546 - 216 p. - 45 €

L'écriture contemporaine, qu'elle soit romanesque ou théâtrale, continue de réécrire Shakespeare et loin de se limiter à l'hommage ou au pastiche, fait acte d'ultra-contemporanéité par la pratique suivie et systématique de l'intertexte shakespearien, d'autant que les pratiques de réécriture textuelle pure se combinent et s'opposent à celles multiples de la réécriture scénique. Outre la richesse de son corpus critique, le numéro propose de nouvelles traductions d'un auteur majeur de la scène britannique : Tim Crouch.

