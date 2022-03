Le troisième numéro de la revue en ligne Images secondes vient de sortir !



Dirigé par Chloé Galibert-Laîné et Gala Hernández López, il s’intitule Post-cinéma. Pratiques de recherche et de création. Résolument transdisciplinaire, ce numéro interroge le potentiel heuristique et critique de la notion de « post-cinéma ». Il explore en outre le potentiel épistémologique de la recherche-création à travers divers formats d’articles, de l’essai vidéo au site web interactif en passant par le podcast. Sans aspirer à en proposer une définition unique, les treize contributions et quatre entretiens explorent ce que la notion de « post-cinéma » permet de saisir du moment audiovisuel que nous traversons, et invite à sonder les continuités, filiations et ruptures entre le septième art et les nouveaux médias audiovisuels.

SOMMAIRE DU N°3

Chloé Galibert-Laîné & Gala Hernández López Introduction



FORMES ET POÉTIQUES DU POST-CINÉMA

Ariane Papillon Œil pour œil

Joseph Minster & Clément Schneider Mélancolie du toucher. Réflexions croisées autour d’un film de confinement

Diego Gachadouat Ranz Le dos de l’avatar au cinéma

Alexandre Zaezjev Hétérotopie DAU. Vers une analyse spatiale du post-cinéma

Oriane Morriet La réalité virtuelle : des réalités virtuelles ? Réflexion sur la pluralité des expériences utilisant les technologies de la réalité virtuelle



RÉAPPROPRIATIONS, REMONTAGES, REMIXES : DES PRATIQUES SPECTATORIELLES POST-CINÉMATIQUES ?

Anouk Phéline Regard contre regard. Revoir Voyage en Italie

Alice Monin Le collectionneur de fragments cinématographiques

Stéphanie Marty Acting, hauls, challenges, pranks : Panorama et enjeux des contenus post-cinématiques produits par les Tik Tokeur·se·s sur Le Roi Lion

Szilvia Ruszev Mental and Material images of Contemporary Capitalism (en anglais)



PESPECTIVES ARCHÉOLOGIQUES

Adèle Yon La cage de verre d’Alexandre : une arché du post-cinéma ?

Arnaud Widendaële Le post cinéma à l’épreuve des films électroniques

Philipp Stadelmaier À l’ère du commentaire. Le Livre d’image et les Histoire(s) du (post-)cinéma de Jean-Luc Godard

Gabriel Menotti Always already post: subaltern epistemologies in cinema curation (en anglais)



LA FABRIQUE DU POST-CINÉMA. ENTRETIENS (section coordonnée par Johan Lanoé)

Le réel, le fake et l’humain Entretien avec Ismaël Joffroy Chandoutis

Pointer du bout de la souris Entretien avec Gabrielle Stemmer

Des images cachées en plein jour Entretien avec Stefan Kruse (en anglais)

Étudier la publicité, c’est observer ce qui échappe à notre contrôle Entretien avec Ernesto de Carvalho

Depuis 2018, la revue Images secondes vise à explorer les mutations du cinéma à travers l’analyse de ses spécificités esthétiques, historiques et technologiques, envisagée au prisme des autres arts et des sciences humaines. Dans un contexte d’ouverture disciplinaire et tournée vers l’expression d’une pensée contemporaine, Images secondes se positionne au cœur des pratiques et des recherches en cinéma par la mise en regard des objets filmiques avec l’actualité des sociétés. Revue annuelle à comité de lecture, structurée autour d’un thème directeur propre à chaque volume, Images secondes est coordonnée par des chercheuses en études cinématographiques et audiovisuelles. Une question ? Contactez-nous !



Comité de rédaction de la revue :

Marion Carrot, docteure en études cinématographiques et en études en danse, Université Paris 8 — Vincennes-Saint-Denis —— Florence Chéron, docteure en études cinématographiques, Université Paris 8 — Vincennes-Saint-Denis —— Lydie Delahaye, MCF, Université Paris 1 — Panthéon Sorbonne —— Bárbara Janicas, docteure en études cinématographiques, Université Paris 8 — Vincennes-Saint-Denis.