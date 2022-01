"SARTRE - BEAUVOIR : Genèses croisées",

Genesis, n° 53, 2021, numéro dirigé par Jean-Louis Jeannelle et Jean Bourgault,

Sartre et Beauvoir ont vécu, pensé, écrit ensemble durant de longues années : leurs deux œuvres, dotées chacune d’une parfaite autonomie – pas d’écriture à quatre mains dans leur cas –, n’en sont pas moins profondément liées. Les études réunies dans ce numéro illustrent cette autonomie en s’attachant à présenter avec rigueur la genèse de quelques textes romanesques ou autobiographiques, tout en questionnant la genèse croisée de leurs œuvres, dont peu de traces subsistent, mais décisive pour saisir la singularité de ce couple d’écrivains.



TABLE DES MATIERES

Jean Bourgault et Jean-Louis Jeannelle, Présentation : "Sartrébeauvoir"

ENJEUX

Gilles Philippe et Michel Contat, Peut-on encore écrire, si l’on ne peut plus se relire ? Sartre, le brouillon et le style

Hélène Baty-Delalande, L’architecture interstitielle des Mémoires

ÉTUDES

Les écrits de soi

Jean-Louis Jeannelle, « [M]on passé, l’Algérie, ça ne va pas ensemble » : le poids de l’histoire dans La Force des choses

Genèses romanesques

Esther Demoulin, « Les tentatives seront des gestes brisés aussitôt qu’ébauchés » : tentative d’existence et la réécriture de soi

Isabelle Grell, Les toboggans de La Dernière Chance

INÉDITS

Éliane Lecarme-Tabone, « Dernières nouvelles sur Zaza »

Jean-François Louette, « Dans mon humble superbe ». À propos d’une page des Mots

MATÉRIAUX

Gregory Cormann, Genèse du problème de l’enfance chez Sartre et Beauvoir. Le manuscrit « L’Enfant et les groupes », 1948

Les diplômes

Jean Bourgault, Le concept chez Leibniz : diplôme d’études supérieure de Simone de Beauvoir, sous la direction de Léon Brunschvicg (1928-1929)

Juliette Simont, La question du mysticisme dans la formation de Sartre et Beauvoir

VARIA

Francis Walsh, Pour une genèse de l’énonciation diaristique : le journal de jeunesse de Blossom Margaret Douthat (1943-1958), lectrice de Beauvoir

Jeanne Rohner, Image de la star et construction du personnage : Micheline Presle dans Le Diable au corps (1946-1947)CHRONIQUES

Baudelaire, deux siècles après (Aurélia Cervoni, Jean-Marc Chatelain, Andre Schellino)

Comptes rendus d’ouvrages

Nouvelles acquisitions

*

Sommaire prochainement accessible en ligne sur OpenEdition…

*

Présentation du numéro : "Sartrébeauvoir" (JL Jeannelle et J Bourgault)

*