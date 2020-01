Référence bibliographique : D. Shen, "Auteur implicite", Glossaire du NaTrans, , 2020.

Dan Shen

"Auteur implicite"

Glossaire du NaTrans

Traduit de l'anglais par Raphaël Baroni

Lire l'article en entier...

PRÉSENTATION

Le terme auteur implicite (parfois traduit « auteur impliqué ») a été introduit par Wayne C. Booth dans The Rhetoric of Fiction (1961, voir aussi Booth 2005; 1977) et il est devenu courant dans les cercles internationaux de la narratologie (Nünning 2005; 2017; Baroni 2009; Couturier 1995; Phelan 2005: 38-49; 2017; Kindt & Müller 2006; Schmid 2014).

Pour saisir l’essence du concept, il faut comprendre ce que le terme « créer » signifie dans l’affirmation de Booth selon laquelle l’ »auteur réel » crée l' »auteur implicite ».