Critique, 2022/8-9, n° 903-904 : "Vous avez dit Nature ?"

En 2006 – trois lustres déjà ! –, Critique publiait un numéro spécial sobrement intitulé « Dieu ». Ce numéro, dans l’esprit de ses maîtres d’œuvre, en appelait un autre qui lui fît pendant : il serait consacré à la nature. L’enchaînement paraissait aussi simple que nécessaire. Et sans doute avions-nous en tête, comme tout le monde, le mot de Spinoza : « Deus sive Natura ». La formule est célèbre et fit longtemps scandale : c’était du temps où on la comprenait. On la rabâche encore, mais son sens est devenu rien moins qu’évident, tant l’usage des deux termes s’est éloigné des significations dont ils étaient alors porteurs. Celui de Nature, surtout : lexicalement et conceptuellement parlant, il faut avouer que Dieu a mieux tenu la route. Ce mot nature, aujourd’hui, est pour l’essentiel associé à certains types d’images dont l’Internet nous abreuve, si nous tapons ces six lettres-là : paysages verdoyants de prairies parsemées de fleurettes ; sommets enneigés s’élançant au-dessus de sombres massifs de résineux ; ou bien, sur le versant catastrophiste, déchaînements vengeurs d’une nature irritée par les mauvais traitements que l’humanité lui fait subir.

Ce n’est pas à dire que la signification qu’avait chez Spinoza le mot nature (ou plutôt natura) nous soit devenue impénétrable ; c’est manière de souligner que la plupart de nos contemporains, lors même qu’ils répètent l’antienne : « Dieu c’est-à-dire la nature », comprennent la nature comme le monde extérieur, celui dans l’espace et le temps duquel nous vivons – ce monde dont les « savants » sont censés décrypter les « lois »…

Sommaire

Présentation

La nature hors la loi

Jean-Marc Lévy-Leblond, Entretien réalisé par Pedro Cordoba, Élie During

Dieu-Nature-Humain. (Aux origines de l’Anthropocène)

Thierry Hoquet

Sive Deus. La Naturphilosophie de Whitehead, suivie d’une théologie infâme

Pedro Cordoba

Bruno Latour et les « Extraterrestres »

Élie During

L’histoire naturelle (à propos de)

Françoise Balibar

Usages contemporains du romantisme : variations paysagères

Olivier Schefer

Petites histoires de la nature

Bernadette Bensaude-Vincent, Entretien réalisé par Élie During, Thierry Hoquet

Le film-catastrophe d’Artavazd Pelechian

Christian Milovanoff

Pour ne pas en finir avec la nature. Merleau-Ponty et l’écologie

Raphaël Larrère

À qui profite le paysage ? Pour une écologie critique des parcs nationaux

Anne Lafont

Champs et friches : réflexions sur l’ordinaire de la nature

Rémi Beau

La nature et ses gardiens

Joëlle Zask

Ramener la critique sur Terre : le tournant planétaire de Dipesh Chakrabarty

Jeanne Etelain, Patrice Maniglier