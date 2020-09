Cahiers Sade, n°1,

Éditions les Cahiers, 2020.

EAN13 : 9791095977087.

L’œuvre de Sade, sa réception et ses répercussions dans la littérature du XXe siècle, apporte une clé pour comprendre l’avènement d’un nouvel âge littéraire recentré autour du désir, mettant en question la représentation, renonçant aux règles du bien dire et revendiquant l’originalité et l’authenticité, selon les mots de Michel Delon. Leiris, Artaud, Bataille, Laure… Tous ces auteurs ont été marqués d’une manière ou d’une autre par l’oeuvre de Sade. Et aujourd’hui ? Les Cahiers Sade ont pour ambition d’offrir une série d’éclairages originaux sur l’oeuvre et de la faire dialoguer avec des oeuvres du temps présent et d’autres continents. Les horizons divers des contributeurs de ce premier numéro permettent une lecture croisée de Sade et de son oeuvre comme de son héritage dans la réflexion et la création du XXIe siècle (arts plastiques, théâtre, poésie...).

SOMMAIRE

ENTRETIENS

Entretien avec Thibault de Sade

Entretien avec Philippe Sollers

MISES EN PERSPECTIVE

Clovis Trouille, une peinture aux couleurs du marquis (C. D. Calcutta)

Manifeste pour un théâtre sadien au XXIe siècle. Sade-Charenton, les larmes de sang, Turin, avril 2000 (Virginie Di Ricci, Jean-Marc Musial)

« Si Sade était une organisation économique quel serait son but ? » (Cyril Hériard-Dubreuil)

Salò-Sade, un chant d’amour. Sur quelques idées, bonnes et mauvaises, de Serge Daney (Hervé Joubert-Laurencin)

Lire Sade en chinois : un projet de traduction lancé à shanghai (Zhang Qianru)

ÉTUDES

Dans l’enfer des chiffres : Sade pour penser la gériatrie (Benjamin Efrati)

Le parfum de Sade (Isabelle Goncalves)

Sade antiquaire : un dialogue avec le XXIe siècle (Juan Manuel Ibeas-Altamira)

Parallèle entre la Chine et l’Égypte chez Sade (Shasha Ma)

Sade domestiqué (Émilie Richard)

L’image de sade dans les romans noirs de Pétrus Borel ( 1809-1859 ) (Yanan Shen)

Florilège (Textes choisis et rassemblés par Sylvain Martin)

CRÉATIONS LITTÉRAIRES

Raccolta della manna (Gilbert Bourson)

Le château-lyre (Gilbert Lely)

Les cafards dansent autour des poubelles (Élodie Petit)

CRÉATIONS VISUELLES

Yohann Blanco, Jean-Marc Musial, Thomas Perino, Xavier Tchili

Feuilleter la revue sur le site de l'éditeur…

*

AUTEURS

Yohan BLANCO, vidéaste, musicien, artiste photographe et peintre.

Gilbert BOURSON, metteur en scène, comédien et écrivain.

Clémentine D. CALCUTTA, historienne de l’art et auteure.

Virginie DI RICCI, actrice, dramaturge et monteuse.

Benjamin EFRATI, artiste, philosophe, musicien, dessinateur et réalisateur.

Isabelle GONCALVES, doctorante en littérature française (Université de Paris-IV Sorbonne) et professeur agrégé de lettres classiques.

Cyril HERIARD DUBREUIL, dramaturge.

Juan IBEAS-ALTAMIRA, professeur à l’Université du Pays Basque (UPV-EHU) et traducteur.

Hervé JOUBERT-LAURENCIN, professeur d’esthétique et d’histoire du cinéma à Paris X.

Shasha MA, docteure ès lettres.

Sylvain MARTIN, metteur en scène, comédien et professeur de théâtre.

Jean-Marc MUSIAL, metteur en scène, réalisateur et scénographe.

Thomas PERINO, écrivain et acteur.

Elodie PETIT, artiste et poète.

Zhang QIANRU, docteure ès lettres.

Emilie RICHARD, professeure et écrivain.

Thibault de SADE, docteur ès lettre et écrivain.

Yanan SHEN, maître de conférences à l’Université de Nankin (Chine), traductrice.

Philippe SOLLERS, écrivain.

Xavier TCHILI, comédien, chanteur, auteur et plasticien.

*

Diffusion-Distribution : POLLEN DIFFUSION 93260 Les Lilas

Tél. : 33 (0) 1 43 62 08 07 - Fax : 33 (0) 1 72 71 84 51