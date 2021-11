Issu des rencontres internationales qui se sont tenues à l'Université Littoral – Côte d’Opale (Boulogne-sur-Mer) et à l’Université de Lille du 16 au 18 octobre 2019, le présent ouvrage propose une réflexion sur l’image de la femme médiévale dans la production littéraire bourguignonne de la fin du Moyen Âge et de la première Renaissance.

Il se décline en deux parties complémentaires. La première partie s’intéresse au regard porté par les écrivains du temps sur les figures féminines les plus marquantes de l’espace bourguignon (que l’on songe au rôle qu’elles purent jouer dans l’exercice du pouvoir ou à leur implication dans la vie religieuse et culturelle). S’ensuit une réflexion sur la spécificité des portraits, des sentiments et des émotions des héroïnes émanant du creuset littéraire bourguignon (et qui contribuent en particulier à forger un idéal de vertu féminine).

Sommaire : Visages de femmes dans la littérature bourguignonne (XIVe–XVIe siècles)

Études réunies par Jean Devaux, Matthieu Marchal et Alexandra Velissariou

Introduction

Jean Devaux, Matthieu Marchal et Alexandra Velissariou



Première partie : Portraits de femmes dans l’espace bourguignon

Entre courtoisie et grivoiserie : visages contrastés de l’Honneur femenin dans la littérature de Bourgogne

Jean Devaux

Goujat et courtois : propos sur les femmes dans le corpus attribué à Philippe Bouton

Éric Bousmar

Les femmes fugaces de quelques récits de pèlerinage bourguignons

Alexandra Velissariou

Isabeau de Bavière, reine de France, au prisme des chroniqueurs bourguignons contemporains

Alain Marchandisse

Le rôle des figures féminines dans les tournois et pas d’armes à la cour de Bourgogne

Madeleine Jeay

Des manuscrits de la Bibliothèque municipale de Lille ayant appartenu à des femmes

Catherine Dhérent

Deuxième partie : Personnages féminins dans les mises en prose bourguignonnes

Autour de quelques personnages féminins dans la mise en prose de Ciperis de Vignevaux

Paola Cifarelli

La révision des figures féminines dans la prose de Huon de Bordeaux

Caroline Cazanave

Entre puissance et faiblesse, les femmes dans le Florimont bourguignon

Marie-Madeleine Castellani

Figures de saintes dans le siècle : les portraits des héroïnes féminines dans la vraye histore de la belle Flourence de Romme et les mises en prose bourguignonnes du XVe siècle

Matthieu Marchal

Pour une lecture politique et juridique de la mise en prose bourguignonne de Florence de Rome : les rapports texte-image dans le manuscrit Chantilly, Musée Condé, 123

Rosalind Brown-Grant

L’Histoire de Gérard de Nevers ou les parcours érotiques d’un chevalier et sa demoiselle : une lecture renouvelée des miniatures du Maître de Wavrin

Marielle Lavenus

Troisième partie : Figures féminines dans la nouvelle et le roman bourguignons

Les trois visages de Katherine : subversions des modèles héroïques féminins dans la nouvelle 31 des Cent Nouvelles nouvelles

Tovi Bibring

Une droicte garenne de cons : quand les Cent Nouvelles nouvelles s’adressent à un public féminin

Catherine Emerson

Les neiges et les femmes d’antan : la conception (im)maculée de la XIXe Nouvelle nouvelle

Brîndușa Grigoriu

La dame des Belles Cousines en son manège

Nelly Labère

Une vierge conduite au lupanar : la figure exemplaire de Tharsie dans l’Histoire d’Apollonius de Tyr

Grace Baillet



« Notre corps nous appartient ». Perceforest : un roman « féministe » ?

Christine Ferlampin-Acher



L’Aventurière apprivoisée : Néronès l’audacieuse du Perceforest

à Clyomon and Clamydes

Elena Koroleva