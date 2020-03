Arts et Savoirs, n° 12 :

"Révolution et évolution"

Sous la direction de Gisèle Séginger

LISAA éditeur, 2020.

Les articles réunis dans ce numéro abordent la question des logiques et des formes du temps au XIXe siècle après la grande Révolution et les premières découvertes dans le domaine de l’histoire de la nature. Les hypothèses se multiplient pour expliquer les transformations. Complexification ou progrès téléologique, développement impliquant ou non un dessein, évolution et lutte, faisant une part aux circonstances et au hasard : les thèses sont discutées à la fois par les scientifiques, les philosophes, les écrivains mais aussi par les hommes politiques, surtout à la fin du siècle où s’affrontent les idéologies – anarchistes, socialistes, nationalistes – sur cette question. Des libéraux aux républicains ou à l’anarchisme de la fin du siècle (Louise Michel, Élisée Reclus…), ce numéro se propose aussi de réfléchir sur l’impact idéologique et les effets politiques de la confrontation des deux modèles, révolution et évolution.

Sommaire

Gisèle Séginger Introduction [Texte intégral]

Aude Déruelle La « marche du progrès » [Texte intégral] Autour d’une métaphore The March of Progress: about a metaphor

Cédric Grimoult Lamarck et Cuvier en révolution [Texte intégral] Géologie, religion et politique entre violence et progrès (1789-1830) Lamarck and Cuvier in Revolution. Geology, Religion and Politics between violence and progress (1789-1830)

Paule Petitier Strates géologiques et structure de la mémoire au début du xixe siècle[Texte intégral] Memory Strata, Geology and Change of Historical Paradigm in France around 1830

Sandra Collet L’évolution des espèces sociales dans La Comédie humaine de Balzac[Texte intégral] The Evolution of Social Species in Balzac’s Comédie humaine

Gisèle Séginger Michelet et La Mer [Texte intégral] Biologie et philosophie de l’histoire Michelet and La Mer. Biology and philosophy of history

Juliette Azoulai Évolutions ou révolutions : le rôle de l’événement chez Flaubert [Texte intégral] Evolution or Revolution : the Meaning of Event in Flaubert’s Work

Claude Rétat Darwinus anarchistus explodens [Texte intégral] Science et légende de la lutte pour la vie (Louise Michel) Darwinus anarchistus explodens: Science and the Legend of the Struggle for Life (Louise Michel)

Philippe Pelletier Révolution, évolution, progrès et régrès chez Élisée Reclus [Texte intégral] Revolution, Evolution, Progress and Regress in Élisée Reclus’s Work