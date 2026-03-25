Théâtre et médecine (Florence)

Le colloque s'inscrit dans le cadre du projet PRIN TheaMed (Théâtre et Médecine) qui vise à étudier les relations fructueuses entre le théâtre et la médecine dans la dramaturgie française et anglaise, en particulier aux XVIIIe et XIXe siècles.

De nature multidisciplinaire, le projet s'inscrit dans le domaine de l'histoire du théâtre et du spectacle, de l'histoire de la médecine et des sciences humaines médicales, visant d'abord à recenser (par la rédaction d'un catalogue raisonné), puis à analyser, dans une perspective historico-dramaturgique, certaines œuvres théâtrales dans lesquelles le lien avec la médecine apparaît particulièrement marqué en termes thématiques (pièces sur les médecins ; sur les différentes figures chargées des soins aux personnes et aux animaux ; sur les maladies ; sur les découvertes médico-scientifiques, etc.) ou linguistiques (utilisation substantielle de la terminologie médicale). Les recherches menées jusqu’à présent ont révélé l’existence de textes rares ou peu connus, qui n’ont fait l’objet d’aucune étude ni édition récente et qui tournent autour de thèmes extrêmement actuels tels que le pouvoir curatif de la médecine, le rôle social et politique des médecins, l’introduction de nouveaux traitements ou de mesures sanitaires préventives, l’affirmation de théories aujourd’hui considérées comme pseudo-scientifiques, l’utilisation potentiellement détournée des nouvelles découvertes médicales, la peur populaire face aux médicaments provenant de pays étrangers.

Ces dernières années, la relation entre le théâtre, la médecine et la science a suscité à plusieurs reprises l’attention des spécialistes et des chercheurs. Ces travaux se sont principalement concentrés sur les XVIIe et XVIIIe siècles (par exemple, la « maladie érotique » et ses thérapies scéniques) et en particulier sur la relation entre Molière et ses pièces « médicales » (les contributions à ce sujet sont nombreuses, des chercheurs du XIXe siècle aux contemporains comme Patrick Dandrey). La relation entre théâtre et médecine a également été étudiée en ce qui concerne la production dramatique de la seconde moitié du XIXe siècle. Il convient de signaler, dans ce contexte, le colloque international qui s’est tenu à Florence (octobre 2023) et à Rouen (mars 2024) sous le titre « Le pouvoir du médecin au XIXe siècle : portraits, discours, influences », au cours duquel le théâtre a été abordé dans le contexte plus large de la rencontre entre la médecine et les arts. Ces travaux ont ensuite donné lieu à une publication intitulée Le pouvoir du médecin au XIXe siècle parue chez Classiques Garnier (2025).

Récemment, la médecine a redécouvert l’utilisation de la dramaturgie : « faire du théâtre » est devenu une expérience éducative et de nombreuses initiatives de mise en scène ont été lancées, dans le but d’expérimenter et d’évaluer des protocoles de formation, destinés également aux professionnels de santé. L’Unité de recherche interdépartementale en littérature, médecine et sciences de l’Université de Florence a récemment testé l’efficacité du théâtre dans le cadre de la formation des futurs médecins et infirmiers, en organisant des sessions de formation pour les étudiants.

Le colloque, qui associe la recherche scientifique à la réflexion sur ses applications pédagogiques, se tiendra à Florence les 5 et 6 novembre 2026 :

5 novembre – Journée d’études : Levez le rideau ! La médecine en scène - table ronde sur le rôle du théâtre dans le contexte des sciences humaines médicales et de l’enseignement universitaire

6 novembre – Théâtre et médecine (XVIIIe-XIXe siècles).

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Les propositions, assorties d'un bref résumé et d'une note bio-bibliographique, sont à envoyer avant le 30 juin 2026 aux adresses suivantes : barbara.innocenti@unifi.it; michela.landi@unifi.it

Les organisateurs ne prendront en charge que l'hébergement Les frais de voyage sont à la charge des participants au colloque.

Comité scientifique: Michel Delon (Sorbonne Université); Pierre Frantz (Sorbonne Université); Barbara Innocenti (Université de Florence); Michela Landi (Université de Florence); Donatella Lippi (Université de Florence)

Comité d'organisation: Giulia Abbadessa (Université de Florence); Claudio Favazza (Université de Florence); Barbara Innocenti (Université de Florence); Michela Landi (Université de Florence); Donatella Lippi (Université de Florence); Veronica Massai (Université de Florence)