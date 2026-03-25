Colette Soler, Lacan et l'être femme

En 1972, à l’époque du MLF, Jacques Lacan produisait une thèse qui fit grand bruit. Cinquante ans après, au temps de Me Too, cette thèse éclaire-t-elle encore l’insurrection sexuelle à laquelle nous assistons ?

Au-delà de Freud et pour la première fois, une autre logique était construite, répondant d’une jouissance autre. On pouvait y lire que les femmes, qui ne sont pas la femme, sont réelles, pas toutes formatées par le discours, pas toutes dans les variantes de la fameuse « envie du pénis ». Autres, donc. Et surtout – prémonitoire – qu’en matière de sexe, les êtres « ont le choix », « s’autorisent d’eux-mêmes ». N’est-ce pas ce qui se clame très fort aujourd’hui ?

Dans ce livre, Colette Soler met en évidence combien, pour les femmes d’aujourd’hui, les fulgurances les plus actuelles foisonnent dans le texte de Lacan : leur exclusion séculaire, leur rapport à la langue, leurs angoisses de nouvelles marathoniennes de la civilisation, le sexisme du procédé freudien et, plus encore, une possibilité offerte au psychanalyste d’aller vers une clinique enfin non ségrégative. Ainsi pourra-t-on y lire l’actuel de… ce que Lacan dirait de l’être femme.

Colette Soler est agrégée de l’université en philosophie, docteur en psychopathologie, psychanalyste, et a été formée par Jacques Lacan. Elle pratique la psychanalyse à Paris et l’enseigne en France et à l’international dans l’École de psychanalyse des Forums du Champ lacanien dont elle est membre fondateur.

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On peut lire sur Diacritik.com un article sur cet ouvrage…