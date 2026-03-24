Conférence de Véronique Ferrer (Université Paris Nanterre – IUF ): Pétrarque au féminin. Les poétesses de l’amour à la Renaissance

Dans le cadre du séminaire doctoral Editoria ed eresia, https://www.dlls.univr.it/?ent=iniziativa&id=9984, dirigé par Rosanna Gorris Camos, et à l’occasion de son invitation en tant que visiting professor dans le cadre du programme PIA 2026, Véronique Ferrer, professeur de littérature de la Renaissance et membre de l’Institut universitaire de France, tiendra, à l’Université de Vérone, le 8 avril 2026, une conférence intitulée : Pétrarque au féminin. Les poétesses de l’amour à la Renaissance.

« Écrire d’amour » ne relève pas de l’évidence pour une femme à la Renaissance. Les poétesses qui se lancent dans l’aventure se heurtent non seulement à des obstacles moraux, mais elles doivent aussi relever un défi poétique de taille : composer avec des langages et des imaginaires masculins, parmi lesquels le modèle pétrarquiste, imposé par des décennies de réécritures en chaîne. Comment s’accommodent-elles des contraintes sociales et des paradigmes culturels qui déterminent le discours masculin dont elles héritent ? Comment négocient-elles leur parole et leur place parmi les poètes ? À travers les trajectoires singulières de quelques poétesses françaises et italiennes, il s’agira de dessiner à grands traits une petite histoire du pétrarquisme féminin sans chercher à l’essentialiser, mais en considérant les données sociales, géographiques et culturelles qui affectent les écritures littéraires autant que les modes de pensée.

Véronique Ferrer est professeur titulaire de littérature de la Renaissance à l’Université Paris Nanterre et membre de l’Institut universitaire de France. Elle dirige des projets de recherche internationaux tels que « Renaissances – Moyen Âge/XVIe siècle » (CSLF- Paris Nanterre) : https://cslf.parisnanterre.fr/recherches/renaissances-manifestations et « L’Europe pétrarquiste » : https://europe-petrarquiste.com/.

Parmi ses nombreux ouvrages on peut citer : Petites Œuvres meslees d’Agrippa d’Aubigné, suivies du Recueil des vers de Monsieur d’Ayre, Paris, Honoré Champion, 2004 ; Sur les Discours des misères de ce temps de Ronsard. « D’une plume de fer sur un papier d’acier », Orléans, Paradigme, 2009 ; Exercices de l’âme fidèle. La littérature de piété en prose dans l’espace réformé francophone (1524-1685), Genève, Droz, 2014 ; Le Printemps d’Agrippa d’Aubigné, Genève, Droz, « Texte courant », 2019 ; L’Amoureuse rage. Agrippa d’Aubigné poète profane, Genève, Droz, 2022. Elle a aussi dirigé des ouvrages collectifs, comme Les Muses sacrées. Poésie et théâtre de la Réforme entre France et Italie, dir. Véronique Ferrer et Rosanna Gorris Camos, Genève, Droz, 2016 ; La Langue des émotions (XVIe-XVIIIe siècle), dir. Véronique Ferrer et Catherine Ramond, Paris, Classiques Garnier, 2017 ; Écrire la Bible en français au Moyen Age et à la Renaissance, dir. Véronique Ferrer et Jean-René Valette, Genève, Droz, 2017 et Renaissances 2. Pré-histoire de la catégorie : les mots en contexte (XIIe-XVIIIe siècle), dir. V. Ferrer et J.-L. Fournel et M. de La Gorce, Genève, Droz, 2025. Voir son CV complet à l’adresse : https://www.parisnanterre.fr/veronique-ferrer