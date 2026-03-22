Darkness Hors Série : "Censure & Cinéma, La Collection" (dir Christophe Triollet)

La censure au cinéma a sa collection dans l'édition française et francophone : Censure & Cinéma, sa maison d'éditions : LettMotif, son directeur : Christophe Triollet, son éditeur : Jean-François Jeunet (frère du cinéaste). Ce livre, nommé simplement La Collection, est un Hors Série Darkness qui, précédant un opus Censure & Cinéma à Cannes à paraître en avril 2027, présente les - déjà - huit premiers tomes : Gore & violence (2017), Sexe & déviances (2018), Politique & religion (2018), Video-Nasties (2018), Homosexualité (2019), Censure & Cinéma en France (2020), Censure & Cinéma en Orient (2022), Censure et Cinéma en Italie (2023). La liste des quelque soixante collaborateurs est un véritable Who's Who des spécialistes de la censure au cinéma. Elle réunit des chercheurs, des journalistes, des professionnels, des universitaires, des membres des commissions de classification des films, des passionnés - femmes et hommes - de cinéma... Neuf articles, dont un inédit ouvrant le livre, proposent - à travers des textes choisis dans les huit premiers volumes - un concentré qui donne un large aperçu du contenu sociétal et de l'esprit critique de la Collection. Il montre aussi le soin particulier apporté à l'iconographie filmique toujours riche et variée. Une petite anthologie invitant à découvrir la Collection.

Sommaire

• La classification des films en France, Qui décide de ce que vous pouvez voir ? Mathieu Jaborska

• Fulci, le gore et la censure Lionel Grenier

• Renvoyez la censure ! Anastasie, tes foudres m’anesthésient Jean-Pierre Putters

• Mises en cène sacrilèges au cinéma et leurs scandales et censures Albert Montagne

• Video Nasties, Une incroyable chasse aux sorcières ! Christophe Triollet

• Censuré par omission Boys in the Sand ou la naissance du porno chic Eric Peretti

• Mad Max, Le plein de censure Fernand Garcia

• Les plateformes de streaming américaines à la conquête du Moyen-Orient, S’adapter, mais jusqu’à quel point ? Benjamin Campion

• Les films de cannibales, Au-delà des tabous ! Daniel Bastié