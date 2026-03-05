Simone de Beauvoir, Idéalisme moral et réalisme politique

L’homme cherche toujours son intérêt », « La nature humaine ne changera jamais », « Loin des yeux, loin du cœur », « On n’est jamais si bien servi que par soi-même », « Tout nouveau, tout beau », « On n’est pas sur terre pour s’amuser »…

Ces lieux communs, ces partis pris, qui forment le fonds de la sagesse des nations, expriment une vision du monde incohérente, cynique et omniprésente qu’il convient de mettre en question.

C’est en son nom en effet qu’on a reproché à l’existentialisme d’offrir à l’homme une image de lui-même et de sa condition propre à le désespérer. Pour défendre cette philosophie, Simone de Beauvoir, de concert avec le Sartre de L’existentialisme est un humanisme, entend nous convaincre de renoncer aux consolations du mensonge et de la résignation pour mieux faire confiance à notre liberté.

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