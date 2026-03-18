Bérénice Palaric

Penser l’Europe, le christianisme et la démocratie. L’œuvre tardive d’Ernst Troeltsch

Paris, Classiques Garnier, coll. « Études d’histoire et de philosophie religieuses », n° 96, 2026.

Cet ouvrage analyse l’œuvre tardive d’Ernst Troeltsch, marquée par son engagement pour la République de Weimar et sa refondation de la philosophie de l’histoire. Pour lutter contre le relativisme, le matérialisme et la montée des extrêmes, Troeltsch y élabore un nouvel horizon éthique et spirituel.

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Existe également en version reliée - EAN 9782406201564 - au prix de 89 EUR.