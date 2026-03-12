David Graeber, Il n'y a jamais eu d'Occident. Les essais inédits d'un penseur aussi brillant que radical

Et si l’Occident était une simple parenthèse de l’histoire de l’humanité ? Dans une ère de bouleversements majeurs et de désespoir généralisé, les essais lucides et éclairés de David Graeber sont une lecture indispensable.

Tirés de plus de deux décennies de travaux révolutionnaires, ces dix-huit écrits et entretiens inédits constituent une histoire de ses relations sociales : un parcours à travers ses amitiés, ses adversaires et ses partenaires de conversation. De son dialogue avec Samuel Huntington sur l’origine non occidentale de la démocratie à sa conception du care, en passant par son rapport au jeu et à la création, sans oublier son regard acéré sur le genre, la violence ou encore l’anarchie, l’inventeur du concept de « bullshit jobs » nous rappelle l’incroyable intemporalité de son oeuvre. Une introduction foisonnante pour comprendre la pensée très contemporaine de l’un des plus grands penseurs du xxie siècle.

—

