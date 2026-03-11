José Antunes, Le sentiment des océans dans l’œuvre de Camille Vallaux

Au tournant du XIXe siècle, après avoir atteint les dernières latitudes et longitudes polaires, les scientifiques ont réussi à réaliser la cartographie générale de la Terre. Au début du XXe siècle, on commence à produire des cartes des océans comme on les conçoit à présent. Cet essor cognitif de reconstruction d’une image de la planète entière par les sociétés modernes européennes et par chaque individu dans sa formation mentale, nous le nommons le sentiment des océans. Cette expression souligne une nouvelle avancée cognitive de l’humanité.

En France, le seul géographe à s’être intéressé à ce sujet était Camille Vallaux (1870-1945), qui avait établi une classification des océans et a été le premier à soutenir l’existence d’un quatrième océan à part entière qu’il appelle « océan Austral » – alors que cette définition n’a été reconnue que dans les années 1990.

Cet ouvrage de José Antunes, mobilisant des documents inédits, consultés dans des bibliothèques et des archives publiques et privées de différentes villes, passe en revue l’historiographie sur C. Vallaux et ses travaux océaniques.

