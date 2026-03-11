Achille Mbembe, La Communauté terrestre (réed.)
Traiter de la Terre, c'est avoir à l'esprit une chaîne symbiotique : celle du vivant, dans ses innombrables déploiements. Les humains, les espèces animales et végétales, les microbes, bactéries et virus, les corps inorganiques et les substances minérales ainsi que les dispositifs technologiques et autres appareillages artificiels font inséparablement partie de cette chaîne du vivant. Mais c'est aussi le cas, du moins dans les pensées animistes africaines, de toutes les forces invisibles, des génies, des esprits et des masques.
Prenant fermement appui sur l'insondable richesse de ces pensées, Achille Mbembe propose dans cet essai une réflexion stimulante sur la Terre, ses devenirs, et surtout la sorte de communauté qu'elle forme avec la cohorte des espèces animées et inanimées qui l'habitent, y ont trouvé refuge ou y séjournent. Il montre comment notre relation fondamentale à la Terre ne peut être que celle de l'habitant et du passant. C'est en tant qu'habitant et passant qu'elle nous accueille et nous abrite, qu'elle entretient les traces de notre passage, celles qui parlent en notre nom et en mémoire de qui nous aurons été, avec d'autres et au milieu d'eux. C'est à ce titre qu'elle est la toute dernière des utopies, la pierre angulaire d'une nouvelle conscience planétaire.
Achille Mbembe est directeur de la Fondation de l'innovation pour la démocratie, professeur d'histoire et de sciences politiques ainsi que chercheur au Wits Institute for Social and Economic Research (WISER) à l'université de Witwatersrand (Johannesburg). Lauréat du prix Ernst-Bloch en 2018 et du prix Holberg 2024, il est notamment l'auteur, à La Découverte, de Sortir de la grande nuit (2010), Critique de la raison nègre (2013), Politiques de l'inimitié (2016) et Brutalisme (2020).
SOMMAIRE
Avant-propos
L'épreuve des limites
Rupture générique
Renouer avec les forces du cosmos
Introduction
La fête des semailles
Forces du devenir
Pouvoirs mutants
Trois paradoxes
1. La production inerte
Le fantôme d'un langage pur
Écologie générale
Nomos de la Terre et Nomos racial
Fissuration spatiale
Dialectique de la vitalité et de la mobilité
2. Prise des terres
Puissance métamorphique
Le corps démembré
3. La seconde création
L'œuf du monde
Élasticité et malléabilité
Miniaturisation et numérisation
La totalité magique
4. La pesée des vies
Êtres techniques et objets vivants
Du capital comme champ magnétique
Colonialisme techno-moléculaire
La dialectique de l'imbrication et de la séparation
Vie et mobilité
La raison en procès
5. La traversée du miroir
Captation
Transmigration des temps
Trame planétaire
La communauté des dissemblables
Droit au futur
6. La dernière utopie
Conscience planétaire
Le Tout-Monde
Désir de brutalité
Du Tout-Monde au Tout planétaire
Conclusion
La graine et le limon
La réfection du monde.