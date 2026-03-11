Achille Mbembe, La Communauté terrestre (réed.)

Traiter de la Terre, c'est avoir à l'esprit une chaîne symbiotique : celle du vivant, dans ses innombrables déploiements. Les humains, les espèces animales et végétales, les microbes, bactéries et virus, les corps inorganiques et les substances minérales ainsi que les dispositifs technologiques et autres appareillages artificiels font inséparablement partie de cette chaîne du vivant. Mais c'est aussi le cas, du moins dans les pensées animistes africaines, de toutes les forces invisibles, des génies, des esprits et des masques.

Prenant fermement appui sur l'insondable richesse de ces pensées, Achille Mbembe propose dans cet essai une réflexion stimulante sur la Terre, ses devenirs, et surtout la sorte de communauté qu'elle forme avec la cohorte des espèces animées et inanimées qui l'habitent, y ont trouvé refuge ou y séjournent. Il montre comment notre relation fondamentale à la Terre ne peut être que celle de l'habitant et du passant. C'est en tant qu'habitant et passant qu'elle nous accueille et nous abrite, qu'elle entretient les traces de notre passage, celles qui parlent en notre nom et en mémoire de qui nous aurons été, avec d'autres et au milieu d'eux. C'est à ce titre qu'elle est la toute dernière des utopies, la pierre angulaire d'une nouvelle conscience planétaire.

Achille Mbembe est directeur de la Fondation de l'innovation pour la démocratie, professeur d'histoire et de sciences politiques ainsi que chercheur au Wits Institute for Social and Economic Research (WISER) à l'université de Witwatersrand (Johannesburg). Lauréat du prix Ernst-Bloch en 2018 et du prix Holberg 2024, il est notamment l'auteur, à La Découverte, de Sortir de la grande nuit (2010), Critique de la raison nègre (2013), Politiques de l'inimitié (2016) et Brutalisme (2020).

SOMMAIRE

Avant-propos

L'épreuve des limites

Rupture générique

Renouer avec les forces du cosmos

Introduction

La fête des semailles

Forces du devenir

Pouvoirs mutants

Trois paradoxes

1. La production inerte

Le fantôme d'un langage pur

Écologie générale

Nomos de la Terre et Nomos racial

Fissuration spatiale

Dialectique de la vitalité et de la mobilité

2. Prise des terres

Puissance métamorphique

Le corps démembré

3. La seconde création

L'œuf du monde

Élasticité et malléabilité

Miniaturisation et numérisation

La totalité magique

4. La pesée des vies

Êtres techniques et objets vivants

Du capital comme champ magnétique

Colonialisme techno-moléculaire

La dialectique de l'imbrication et de la séparation

Vie et mobilité

La raison en procès

5. La traversée du miroir

Captation

Transmigration des temps

Trame planétaire

La communauté des dissemblables

Droit au futur

6. La dernière utopie

Conscience planétaire

Le Tout-Monde

Désir de brutalité

Du Tout-Monde au Tout planétaire

Conclusion

La graine et le limon

La réfection du monde.