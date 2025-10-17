Pierre Corneille, Œuvres complètes (éd. A. Stegmann)

Sic :

"« S’il vivait, je le ferais prince », disait Napoléon de Corneille (1606-1684) que, de son côté, La Bruyère avait déjà fait roi, « et un grand roi » ! Ces mouvements d’un enthousiasme aussi intarissable que leur nombre est incalculable, permettent de mieux comprendre que l’auteur du Cid et de Cinna, de L’Illusion comique et de Suréna, n’est pas seulement un grand écrivain : c’est un géant. Il est de la race des Cicéron, Virgile, saint Augustin, Dante et Shakespeare.

Jusqu’au début de ce siècle, la France le lisait et le savait par coeur. Mais à mesure que fut établi un environnement de passions qui regardent la grandeur comme une injure, les commissaires des impulsions collectives voulurent déclasser Corneille : sauf par bribes, ou réadaptées, ses oeuvres sont donc inaccessibles. En une génération le plus puissant des auteurs classiques est ainsi devenu un poète maudit. Et voici qu’avant-gardiste et révolutionnaire, le classicisme explosif du « vieux Corneille » apparaît tel un péril pour la paix civile.

Dans une langue miraculeuse, la gloire cornélienne est celle d’un théâtre qui réinvente toutes les formes du drame. Elle est aussi celle d’une pensée, que disent ses discours, ses lettres et son abondante oeuvre poétique. Elle est enfin celle de son opus ultimum, lorsque se détournant de la scène, le grand homme réécrivit en vers les Psaumes et les offices du Bréviaire romain. Cet ensemble éclaire de cohérence le sens de chaque ouvrage : si les héroïques figures créées par l’auteur disposent ici des montagnes que la foi déplace, elles traversent à pieds secs l’abîme de faiblesses que seul surmonte le regard fixé sur les traces du Logos. La gloire de l’affirmation cornélienne expose le labyrinthe des déficiences humaines et n’y consent pas. Cette littérature éclatante s’appuie sur la rationalité comme un don divin fait à l’homme au‑dessus de soi. Goethe s’en souviendra pour qui « la voix de Corneille porte si loin qu’elle reçoit et forge ce dont l’âme est héroïque ». Corneille lance un défi aux époques où les hommes se haïssent assez pour redouter la force de l’appel à l’humanisme intégral." (sic, Romain Debluë)

À moins de quelque édition spécialisée en plusieurs volumes très onéreux, les Œuvres complètes de Corneille étaient introuvables. 400 ans après la venue au monde de sa première pièce (Mélite, écrite en 1625), les voici de nouveau accessibles, accompagnées d’une chronologie détaillée, d’un glossaire des vers célèbres, d’un index des personnages et d’un index nominum.

Sommaire

Vie et vocation de Pierre Corneille, par Romain Debluë

Chronologie

La vie de Corneille, par Fontenelle

Avertissement au lecteur

Théâtre

Œuvres en prose

Lettres

Poésies

Traductions

Vers célèbres

Personnages du théâtre

Index des personnes

Romain Debluë, né en 1992, est docteur en philosophie. Outre divers articles dans plusieurs revues, il a publié un recueil de textes consacrés à la littérature, la philosophie et la musique (Les Métamorphoses de Protée, 2013), ainsi qu’un roman (Les Solitudes profondes, 2016), et une étude intitulée Hegel ou le Festin de Saturne (2019). Son deuxième roman est paru en 2023 (La Chasse au Cerf).

Historien de la littérature du XVIIe siècle. Agrégé de littérature classique, enseignant dans le secondaire puis à l'université de Tours. Directeur du Centre d'études supérieures de la Renaissance de 1970 à 1978.