La chanson d'Yde et Olive, La Reine d'Orient d'Antonio Pucci et le Cantare de Camilla de Pietro de Sienne (éd. Elena Podetti)

La Chanson d’Yde et Olive, texte épique de la fin du XIIIe siècle, La Reine d’Orient d’Antonio Pucci et le Cantare de Camilla de Pietro de Sienne, deux cantari toscans composés vers le milieu du siècle suivant, se trouvent ici pour la première fois rassemblés et traduits en français. Cette opération permet de saisir l’unité profonde de ces oeuvres qui ne constituent pas de simples variations sur thème, celui de la jeune fille déguisée en garçon, mais qui retravaillent la même configuration narrative inédite dont la chanson de geste française peut être considérée comme l’initiatrice. Les trois textes relatent en effet l’histoire d’une princesse qui, pour se soustraire à la perspective d’un mariage incestueux avec son père ou pour des questions d’héritage, est contrainte à dissimuler son identité sous un accoutrement masculin, épouse malgré elle une autre jeune fille et est miraculeusement transformée en homme dans l’épilogue. Cette traduction permet de saisir les correspondances subtiles entre les trois textes rédigés dans des langues et des milieux différents, tout en contribuant à faire découvrir un genre mineur, celui des cantari, qui a pourtant eu un rôle important dans la transmission et la diffusion de certains matériaux narratifs d’origine française en Italie à l’aube de la Renaissance.

Elena Podetti est docteur de l’Université de Strasbourg, chargée de cours à l’Université Paris Cité (Diderot) et membre du Groupe de recherche sur l’épique à l’Université de la Sorbonne. Ses domaines de recherche portent sur l’épopée tardive, ses croisements avec d’autres genres littéraires et sa réception en Italie.

Table des matières...

La version d'Yde et Olive en ancien français...

Version PDF : e-EAN 9782745363619. 20 EUR.