Théophile Gautier, Œuvres complètes T. XXI : Critique théâtrale (éd. Patrick Berthier)

Postface générale et Index général par Patrick Berthier.

Ce dernier volume de la première édition scientifique de la Critique théâtrale de Gautier revêt un caractère particulier. Il s’ouvre sur une postface générale d’où se dégage le portrait le plus complet possible du feuilletoniste en action. Viennent ensuite des addenda qui signalent des lacunes dans l’annotation, et un choix d’errata corrigeant, d’une part, des erreurs de saisie si elles compromettent la compréhension du texte, et indiquant, d’autre part, des notes à rectifier. La plus vaste partie du volume est enfin occupée par un index général exhaustif des noms et des titres qui couvre les vingt et un tomes de l’édition et permet autant que possible d’y circuler aisément en en croisant les diverses données.

Patrick Berthier, ancien professeur à l’Université de Nantes, a travaillé sur Balzac, sur la presse littéraire après 1830 (sujet de sa thèse), sur l’histoire du théâtre (Le Théâtre en France de 1791 à 1828, Champion, 2014, rééd. 2025), sur Gautier (Gautier journaliste et édition des Jeunes France, GF-Flammarion, 2011 et 2013), et sur Henri Guillemin (Henri Guillemin tel quel, Utovie, 2017 ; édition critique des Chroniques du Caire et des Chroniques de Neuchâtel, même éditeur, 2019 et 2024).

Extrait de l'introduction...

Table des matières...