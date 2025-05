Philippe Jaccottet, La Clarté Notre-Dame, précédé de Le dernier livre de Madrigaux

La Clarté Notre-Dame, écrit dans cette prose si sensible et déliée qui est la marque de Philippe Jaccottet est véritablement comme un testament poétique, un regard ému sur la fugacité des choses et un salut bouleversant à la clarté subsistante, celle qui autorise encore et toujours d’accorder un prix inégalable à la vie. Le dernier livre de Madrigaux est lui, en quelques poèmes en vers libres d’une rare musicalité, comme un hommage rétrospectif aux œuvres du passé qui ont accompagné Jaccottet, un salut ultime à la poésie.

