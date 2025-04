Étienne Bariller, Byron. Le poète en action

Fils des Lumières et père de la modernité, lord Byron était un homme hautement paradoxal : il apparaît sans conteste comme un des phares du romantisme, et pourtant son œuvre maîtresse, Don Juan, ne cesse de moquer ce même romantisme. Sa vie fut riche de scandales autant que d’engagements, de défis à la morale et de courage physique, d’égoïsme féroce et d’altruisme admirable.

C’est cette personnalité contradictoire, insaisissable mais d’une sincérité désarmante, qu’Étienne Barilier s’attache à cerner, en suivant les étapes d’une carrière brève mais fulgurante qui laissa sur toute l’Europe une marque profonde. Une carrière où les quatre mois passés en Suisse, en 1816, furent essentiels. Il y écrivit le troisième chant du Pèlerinage de Childe Harold, Le prisonnier de Chillon et le début de Manfred : autant de poèmes qui dessinèrent la figure du héros romantique.

Sans négliger la personne souvent fantasmée de l'écrivain, ce livre s’attache d’abord à son œuvre, sans laquelle le mythe qui l’entoure n’aurait jamais pu se déployer.

Étienne Barilier, romancier et essayiste, est l’auteur d’une soixantaine d’ouvrages. Il a écrit des essais sur la musique, les arts plastiques, l’architecture, et sur de nombreux sujets de société qui vont de l’informatique à la violence religieuse, en passant par l’univers des intellectuels ou celui des médias. Il a déjà publié six essais au Savoir suisse, consacrés respectivement à Francesco Borromini, Leonhard Euler, Alfred Métraux, Alberto Giacometti, Albert Einstein et Sophie Taeuber.

—

Sommaire

1 Hors-la-loi

2 Newstead

3 Un classique ?

4 Le pèlerinage de Childe Harold

5 La vie et l’œuvre

6 Inspirations suisses

7 Venise

8 Caïn, Sardanapale

9 Don Juan

10 La liberté et la mort

11 Postérité

Note sur les traductions

Bibliographie