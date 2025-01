Alain Badiou, Pascale Fautrier, La question Sartre

De l’histoire ancienne, Sartre ? Bien au contraire. Parmi les grandes figures de la pensée du XXe siècle, peu ont été aussi mal comprises. Souvent caricaturé comme le représentant d’un extrémisme politique désormais dépassé, il est au contraire celui qui, parmi les intellectuels de son époque, a tenu de la manière la plus rigoureuse la barre d’une pensée refusant de renoncer à l’horizon de l’émancipation de tous. À l’heure où les forces réactionnaires les plus terribles semblent ressortir des poubelles de l’histoire pour anéantir les derniers restes de l’histoire du combat pour l’égalité et le bonheur, il est temps de se remettre à étudier l’itinéraire et les idées d’un homme qui aura passé sa vie à combattre tous les fascismes. Depuis toujours, la pensée de Sartre se situe au cœur de celles d’Alain Badiou et Pascale Fautrier. Ensemble, dans un kaléidoscope de textes, ils rectifient les interprétations malveillantes et restituent l’irréductible cœur philosophique et politique d’un penseur plus que jamais pour notre temps.