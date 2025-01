Williams Burroughs, Révolution électronique

"On peut faire entendre des voix à n’importe qui avec des techniques de brouillage. Il n’est pas difficile d’exposer le sujet au message brouillé dont on peut rendre intelligible n’importe quelle partie. On peut le faire par des magnétophones dans les rues ou dans des voitures, des radios et des télévisions truquées... si possible dans son propre appartement, sinon dans un bar ou un restaurant qu’il fréquente. S’il ne se parle pas déjà, il commencera bientôt."“Le message, c’est le médium”, disait Marshall McLuhan. Mais quand on brouille le médium, que devient le message ? ‘‘De la dynamite’’, répondrait Burroughs !

Révolution électronique porte un projet d’envergure : la destruction en règle des mass media avec les moyens qui sont les leurs. Dans cette mine de propositions, les suggestions de guérilla affluent.

On pourra répandre de fausses nouvelles à l’aide d’enregistrements diffusés aux heures de pointe. Ou introduire dans le discours enregistré d’un politicien des bredouillements et des bruits d’idiot. En brouillant les pistes, aux sens propre et figuré, l’on parviendra ainsi, non seulement à court-circuiter les réseaux d’information, mais encore à démontrer comment le système médiatique nous manipule. Un cours de subversion, par un maître de la contre-culture.Traduit de l'américain par Jean Chopin.

