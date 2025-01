Jacques Darras, Je m'approche de la fin

Poème, pour nous, c’est garder grande ouverte la porte sur l’inconnu. Or y a-t-il inconnu plus inconnaissable que celui dans lequel nous allons tous à la fin ? Nous mourons, nous ne savons pas la suite. D’autant que la notion de « suite » relève encore de l’ordre du temps, donc de la vie. Ne subsiste plus devant nous en résumé et par défaut que le domaine infiniment extensible du croire, des croyances – fictions, roman et mythe. Il arrive toutefois que des signes, des signaux aussi insistants qu’étranges viennent jeter la confusion dans ce partage établi. Comment les accueillir, comment les interpréter ? — J. D.

Lire un extrait…

—

On peut lire sur Diacritik.com un article sur ce livre…